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法德義領袖訪基輔 西方世界接力展現支持烏克蘭

中央社巴黎16日綜合外電報導
德國總理蕭茲（右一）、義大利總理德拉吉（右二）及法國總統馬克宏（右四）今天訪問烏克蘭，成為對基輔展現支持最新一批西方領袖。（美聯社）
德國總理蕭茲（右一）、義大利總理德拉吉（右二）及法國總統馬克宏（右四）今天訪問烏克蘭，成為對基輔展現支持最新一批西方領袖。（美聯社）

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）今天訪問烏克蘭，成為對基輔展現支持最新一批西方領袖。

法國是目前的歐洲聯盟輪值主席國。英國首相強生（Boris Johnson）兩個月前就到訪烏克蘭，馬克宏此刻走訪基輔，挨批慢半拍。

法新社整理自從俄羅斯2月24日揮軍侵略至今，到訪烏克蘭的西方領袖如下：

首批訪賓

俄軍展開侵略行動3周後，中歐國家波蘭、捷克、斯洛維尼亞3國總理於3月15日就訪問烏克蘭，成為開戰之後到訪的首批西方國家領導人。

他們冒險從波蘭搭火車前往當時宵禁中的基輔，會見烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）時，可以聽到從基輔西郊戰事傳來的爆炸聲響。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）當時說：「正是在這裡，自由與專制的世界對抗著。」他呼籲讓烏克蘭快速加入歐盟

強生被譽為英雄

俄軍在基輔郊外遭到擊退兩周後，英國首相強生4月9日到訪基輔，成為開戰以來到訪烏克蘭的首位七大工業國集團（G7）領袖。

他被拍到和澤倫斯基步行在荒蕪街道上，當地居民為他展現團結之舉喝采。澤倫斯基表示，英國對烏克蘭的支持將「名垂青史」。

歐盟領導人避開攻擊

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）比強生早一天到訪基輔。她告訴澤倫斯基，烏克蘭「將踏上加入歐盟之路」。

4月20日，歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）在基輔郊外滿目瘡痍的博羅江卡（Borodianka）呼籲為在烏克蘭發生的戰爭罪行伸張正義。

兩位歐盟領袖都已兩度走訪烏克蘭。米歇爾5月9日前往遭到封鎖的黑海港口敖德薩（Odessa），訪問期間一度因為俄羅斯空襲而被迫中斷會議緊急避難。

聯合國領袖「被嚇到」

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）4月28日到訪時，俄羅斯飛彈當天照常落在基輔市中心，造成10人受傷。聯合國訪團躲過空襲，但是發言人表示古特瑞斯「被嚇到」。

吉兒．拜登和杜魯多

拜登總統還沒有前往烏克蘭，但是第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）於5月8日母親節出人意表越過邊境進入烏克蘭境內，與烏克蘭第一夫人歐倫娜（Olena Zelenska）在鄰近斯洛伐克邊境的一所學校會面。那所學校目前成為安置流離失所烏克蘭人的避難所。

而在同一天走訪基輔的加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）當時表示，「令人髮指戰爭罪行」歸咎於俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin），一定要向他追究責任。

烏克蘭 歐盟 澤倫斯基

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