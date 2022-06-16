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烏東告急求增援 歐洲不同調 50國防長開會商討

編譯中心／綜合15日電
烏克蘭東部戰況激烈，圖為烏克蘭軍人十五日在東部頓巴斯地區發射法製自走砲。（Getty Images）
烏克蘭東部戰況激烈，圖為烏克蘭軍人十五日在東部頓巴斯地區發射法製自走砲。（Getty Images）

烏克蘭東部戰況激烈，俄軍猛烈攻擊北頓內次克，試圖拿下這座戰略都市，但烏軍堅強抵抗，甚至採三面包夾的反攻擊。烏克蘭總統澤倫斯基再度呼籲西方援助武器盡快到位，但歐洲對於增援程度看法分歧。

北頓內次克是盧甘斯克最後一座未被俄軍占領的主要城市，烏軍武器接近消耗殆盡，烏克蘭國防部副部長馬里亞爾14日表示，西方提供的軍火目前僅接收到一成，呼籲加快運送時程。她說：「無論烏克蘭多努力，如果沒有西方夥伴的協助，我們會無法贏得這場戰爭。」

澤倫斯基強調，烏克蘭能多快奪回俄方占領的領土，「真的就仰賴這些援助與武器」。他也批評某些歐洲領袖畫地自限的行徑已「嚴重拖累武器供應速度」。

西方國家承諾，將為烏克蘭提供北約標準武器，包括美製先進火箭。但部署這類武器需要時間，且烏克蘭需要西方繼續提供支援協助轉換到新的補給和武器系統，而蘇聯時期武器彈藥庫存不斷減少。

北約的東歐成員國波蘭和愛沙尼亞敦促加快提供更多重型武器給烏克蘭，但法國和德國擔憂此舉可能讓戰爭擴大成北約和俄國的直接衝突。

華爾街日報報導，目前在歐洲，烏克蘭周遭直接感受俄國威脅的國家，提供最多武器援烏，也大力主張立即與大規模援助。但距離較遠的國家如德法，感受到較多經濟衝擊，正推動以更長期的觀點看待這場戰爭。

此外，北大西洋公約組織（NATO）和其他地區近50國國防部長15日召開會議，可望商討對烏克蘭運送武器事宜。會議由美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）發起，與會者還包括北約官員以及芬蘭、瑞典和東亞國家代表。這是相關近50國為商討並協調援助烏克蘭而舉行的第3次會議。

在會議展開前，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，盟邦將繼續提供烏克蘭重型武器和長程火箭系統；同時他預期，本月稍後召開的北約高峰會將商定新一批援烏軍備。

烏克蘭 北約 國防部

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