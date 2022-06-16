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開戰來最大宗 拜登軍援烏10億

記者張文馨／華盛頓報導

俄烏戰爭下周將滿4個月，美國總統拜登15日宣布，將再度提供榴彈砲、魚叉海岸防禦系統以及為海馬士多管火箭系統彈藥，以協助烏軍抵禦俄羅斯軍隊針對烏東地區頓巴斯區域的攻擊。此外，拜登還表示，將在與烏克蘭接壤國家邊境建臨時穀倉，協助出口更多穀物因應全球糧食危機。

這波軍事援助規模達10億美元，美聯社報導，這是俄烏開戰以來，美國對烏克蘭最大規模的一波軍事援助。

拜登15日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）通話，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）通話，美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在布魯塞爾與烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）會談，並與40餘國討論安全援助事宜，奧斯丁敦促各國展現對烏的堅定支持，提供烏克蘭自我防衛的必要所需，不能懈怠。

根據國防部事後發布的清單，美國將提供烏克蘭18門榴彈砲以及3.6萬發子彈、更多的海馬士多管火箭系統彈藥、2套魚叉海岸防禦系統、無線電系統與夜視裝備等；約三分之一出自美軍庫存，三分之二為商購。

拜登透過聲明表示，面對俄羅斯無端侵略，美國支持烏克蘭捍衛其民主、主權和領土完整；美國也致力於支持飽受戰火摧殘的烏克蘭人民，將額外提供2.25億美元的潔淨飲用水、醫療設備和糧食等人道物資。

國防部表示，拜登政府上任以來12度軍援烏克蘭，累計63億美元；自俄羅斯2月24日發動「特別軍事行動」以來，美國軍援烏克蘭達56億美元。

另外，為緩解烏克蘭和一些歐洲盟國對其立場的擔憂，法國總統馬克宏15日對俄羅斯表達更強硬態度，也呼籲與烏克蘭進行「深入討論」，稱歐洲有必要向基輔發出強烈訊號，「取得新的進展」。

烏克蘭 拜登 國防部

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