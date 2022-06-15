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英國國防部：俄軍控制北頓內次克市大多數區域

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭盧甘斯克州北頓內次克市亞佐特化工廠廠區遭到軍事打擊後冒出濃煙，攝於10日。路透
烏克蘭盧甘斯克州北頓內次克市亞佐特化工廠廠區遭到軍事打擊後冒出濃煙，攝於10日。路透

英國國防部在15日的最新烏克蘭局勢情資簡報表示，經過超過一個月的激烈交火，俄羅斯軍隊現在控制北頓內次克市（Sieverodonetsk）的大多數區域，俄方城鎮戰的戰術仰仗大量運用火砲，已在整個城市造成大規模的附帶損害。

英方指出，烏克蘭武裝部隊的單位及數百位平民正躲在北頓內次克市工業區的亞佐特化工廠（Azot Chemical Plant）地下掩體內。俄軍可能將固守在化工廠內外，烏克蘭戰士澤可在地下生存，可能會暫時防止俄方重新分派這些部隊到其他地方的任務。

英方判斷，俄羅斯最初規劃入侵的時候，極不可能預測到如此強勁的抵抗，或如此緩慢消耗的衝突。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

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