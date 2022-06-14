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俄羅斯禁29名英國記者入境 泰晤士報、衛報編輯在列

編譯張君堯／綜合報導
俄羅斯外交部表示已禁止包括5名衛報記者在內等29名英國媒體成員進入該國，並強調此次全面行動是對「西方制裁」、「傳播有關俄羅斯的虛假消息」以及「英國政府的反俄行動」的回應。（Getty Images）
俄羅斯外交部表示已禁止包括5名衛報記者在內等29名英國媒體成員進入該國，並強調此次全面行動是對「西方制裁」、「傳播有關俄羅斯的虛假消息」以及「英國政府的反俄行動」的回應。（Getty Images）

俄羅斯外交部表示已禁止包括5名衛報記者在內等29名英國媒體人進入該國，並強調此次全面行動是對「西方制裁」、「傳播有關俄羅斯的虛假消息」以及「英國政府的反俄行動」的回應。

俄羅斯外交部在一份聲明中指出「名單中的英國記者涉嫌故意散布有關俄羅斯以及烏克蘭和頓巴斯事件的虛假和片面消息」。被禁的記者包括衛報記者沃克（Shaun Walker）、哈丁（Luke Harding）、格雷漢姆哈里森（Graham-Harrison）和博蒙特（Peter Beaumont），衛報總編輯維納（Katharine Viner）也被列入名單。

其餘為BBC、星期日泰晤士報（The Sunday Times）、每日郵報（Daily Mail）、獨立報（The Independent）、每日電訊報 （The Daily Telegraph）、天空新聞台（Sky News）和其他媒體工作的英國記者也被列入名單。上述4間報紙的總編輯也在名單之列。

對此，衛報發言人表示「這是俄羅斯政府令人失望的舉動，也是新聞自由糟糕的一天，值得信賴、準確的新聞現在比以往任何時候都更加重要，盡管做出了這一決定，我們仍將繼續大力報導俄羅斯及其入侵烏克蘭的情況」。自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯對外國獨立新聞媒體以及外國社群媒體網路發起前所未有的鎮壓，戰爭開始後不久便立法將傳播有關俄羅斯軍隊「虛假消息」的媒體定為犯罪。

此外，此次名單中還禁止20名與英國國防產業有關聯的人入境，包括英國國防採購部長奎因（Jeremy Quin）和皇家空軍軍官威格斯頓（Mike Wigston）。

俄羅斯 英國 烏克蘭

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