烏東最大戰場北頓內次克成孤城 教宗批俄殘暴

俄羅斯與烏克蘭部隊在烏東頓巴斯地區爆發激戰期間，北頓內次克14日可見到濃煙升起。(G etty Images)

烏克蘭 東部盧甘斯克州首長今天表示，俄軍已控制北頓內次克 約80%市區且摧毀3座聯外橋梁；烏國總統澤倫斯基 抨擊，烏東頓巴斯地區戰役是歐洲最殘酷戰役之一；教宗則痛批俄軍殘暴冷血，侵犯烏國自主權。

戰前人口為10萬的北頓內次克市，目前仍有約1萬2000人，是烏克蘭目前最大戰場。若此地失守，對烏克蘭的打擊不下於南部城市赫爾松，當地在開戰後不到十天即被俄軍占領。

北頓內次克市長斯特約克告訴烏克蘭電視台，北頓涅次河上第3座橋梁遭大規模砲擊摧毀，「但本市並未與外隔絕，仍未被俄軍徹底封鎖」。

蓋戴透過電話告訴美聯社：「目前仍有機會撤出傷員，並與烏軍和當地居民進行聯繫。」不過蓋戴承認，由於北頓內次克市砲擊和戰鬥持續不斷，現在大規模撤離平民「根本不可能」。他說，俄軍使用焦土策略和重型火砲，使得烏軍部隊已撤退到市郊工業區。

蓋戴稱，逾500位平民在阿佐特化工廠避難，該廠也遭到俄軍無情攻擊。他說，過去24小時，共有70名平民從盧甘斯克州撤離。

澤倫斯基在通訊軟體Telegram的談話中表示，俄羅斯軍隊威脅奪下烏東城市北頓內次克，「這場戰役對我們造成的人命代價非常高，簡直就是恐怖」。澤倫斯基說：「我們別無選擇，只能向前走，光復我們的領土。」他並呼籲西方國家提供更多武器給烏克蘭軍隊。

天主教教宗方濟各針對俄羅斯在烏克蘭的軍事行動發出一系列最新批評。他譴責俄軍「凶惡、冷血的同時，如果我們希望徹底解決問題，就不能忘記問題的真正根源為何」，包括軍備產業與其他為戰爭提供誘因的要素。