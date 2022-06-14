最大戰場成孤城 俄猛轟烏告急

基輔以北的切爾尼戈夫市高中生，選在戰火下的斷垣殘壁中拍攝此生難忘的畢業紀念冊照片。（路透）

俄烏軍隊在烏克蘭 東部激烈交戰，俄軍炸毀北頓內次克 僅存的1座聯外橋梁，烏軍仍在城內艱困抵抗，烏克蘭總統澤倫斯基14日凌晨演說稱烏東戰事為「歐洲歷史上最慘烈的戰役之一」。

俄國 今年2月24日宣布對烏開戰，未能如預期拿下烏克蘭首都基輔後，4月重新集結軍力，集中攻打烏東地區，北頓內次克過去數周持續遭俄軍密集砲擊，情勢危急。

北頓內次克市長斯特約克說：「情勢非常艱難，不過和市區內仍能聯繫。俄軍試圖猛攻，不過我軍堅強抵抗。」他透露，撤離平民的行動「每分每秒都在進行，只要戰火稍歇有運輸的可能，就會進行。不過這是祕密行動，逐次執行，把握任何一個機會」。

北頓內次克人口約10萬，是烏克蘭目前最大戰場。若此地失守，對烏克蘭的打擊不下於南部城市赫爾松，當地在開戰後不到十天即被俄軍占領。

烏克蘭當局表示，約500名平民被困在城內一座化學工廠中。隔著北頓內次克河的雙子城利西昌斯克雖然仍在烏軍掌握中，但聯絡橋梁全被炸毀，烏軍面臨被俄軍包圍風險。親俄的烏軍叛軍揚言，政府軍必須投降，否則只有死路一條。

烏克蘭總統府顧問波多利雅科向西方請求提供更多武器，包括1000座榴彈砲、500輛戰車及1000架無人機及其他重型武器，烏國的武器已幾乎消耗殆盡。

基輔當局表示，平均每天有100至200名軍人死於交戰，數百人受傷。俄軍未公布數字，分析家推測俄國傷亡同樣可觀。

烏克蘭官員表示，俄軍集中攻擊烏東可能削弱在其他地區的戰力，烏軍希望利用這一點在赫爾松省等其他地方收復失土，如同上月收復第二大城哈爾科夫一般。