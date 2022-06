英國國防部：俄軍在哈爾科夫有小進展 軍工業逐漸動員

英國國防部在14日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出,俄羅斯 的作戰行動主力仍是攻打頓巴斯地區的北頓內次克(Sieverodonetsk)口袋,西部集群(Western Group of forces)則可能已在哈爾科夫地區取得近幾周以來的首次小幅進展。

英方也指出,俄羅斯軍事工業委員會(Military Industrial Commission)第一副主席10日預測,國防開支將增加6000至7000億俄羅斯盧布(折合美元約105.4億至122.9億元),這個數字可能接近俄羅斯國防預算 增加20%。

英方認為,俄羅斯的政府資金允許國防工業基礎逐漸獲得動員,以滿足因烏克蘭戰爭而開出的需求。不過,俄方國防工業可能難以滿足其中許多要求,部分要歸因於制裁影響與缺乏專門知識,高品質光學與先進電子產品的生產可能仍然存在困難,並可能妨礙其更換在烏克蘭折損設備的努力。

