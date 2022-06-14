英國國防部：俄軍在哈爾科夫有小進展 軍工業逐漸動員

「頓內次克人民共和國」民兵的多管火箭發射器在距離烏東頓內次克州潘捷列伊莫尼夫卡（Panteleimonivka）不遠的陣地開火，攝於5月28日。美聯社

英國國防部在14日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出，俄羅斯 的作戰行動主力仍是攻打頓巴斯地區的北頓內次克（Sieverodonetsk）口袋，西部集群（Western Group of forces）則可能已在哈爾科夫地區取得近幾周以來的首次小幅進展。

英方也指出，俄羅斯軍事工業委員會（Military Industrial Commission）第一副主席10日預測，國防開支將增加6000至7000億俄羅斯盧布（折合美元約105.4億至122.9億元），這個數字可能接近俄羅斯國防預算 增加20%。

英方認為，俄羅斯的政府資金允許國防工業基礎逐漸獲得動員，以滿足因烏克蘭戰爭而開出的需求。不過，俄方國防工業可能難以滿足其中許多要求，部分要歸因於制裁影響與缺乏專門知識，高品質光學與先進電子產品的生產可能仍然存在困難，並可能妨礙其更換在烏克蘭折損設備的努力。