國際特赦組織：俄羅斯用集束彈炸平民 構成戰爭罪

有證據顯示，集束彈藥在哈爾科夫被廣泛使用。（取材自推特）

人權組織「國際特赦組織」（Amnesty International）今天指責俄羅斯 在烏克蘭 犯下戰爭罪，稱俄羅斯許多針對烏國第二大城哈爾科夫的攻擊動用國際禁用的集束炸彈，造成數百名平民死亡。

特赦組織在題為「任何人都可能隨時死亡」的報告中指控，細述俄軍在2月24日入侵第一天便以哈爾科夫住宅區為攻擊目標，並以集束炸彈和其他並不精確的火箭彈和砲彈「屢次隨機攻擊哈爾科夫住宅區，造成數百名平民死亡和受傷，構成戰爭罪」。

組織表示，在哈爾科夫發現俄軍反覆使用集束炸彈與散雷證據；當地醫師表示，室外蒐集到的金屬碎片比對後，與9N210和9N235集束炸彈相符。集束炸彈在半空中釋放數十枚小炸彈或手榴彈，任意攻擊周遭數百平方公尺範圍，散雷則結合了「集束彈藥和反步兵地雷最糟糕的特性」。

集束彈小檔案。

「國際特赦組織」資深顧問羅維拉說：「人們在家中、街頭、遊樂場和墓地被炸死，排隊等候人道援助或購買食品和藥品時也送命。對造成這些可怕攻擊的俄軍，必須追究責任。」

另據BBC報導，團隊實際來到哈爾科夫五個獨立的著火點，在Industrialnyi社區一處民宅與操場周圍發現特殊剝落等損害。武器專家指出，「這是典型的證據，可以看到其中一枚子彈藥的尾翼殘留物。」

一名罹難者家屬表示，「瞬間一道閃光出現在我眼前，接著聽到第一聲爆炸。」他形容當時大量的炸彈從天而降，一個接著一個，周圍的汽車 、建築物全都著火，他的妻子全身上下遭彈片刺穿，送醫後仍回天乏術。