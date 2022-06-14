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戰友也反目…俄前總理諷普亭變昏君 估戰爭持續兩年

編譯中心／綜合13日電

俄羅斯的卡西亞諾夫（Mikhail Kasyanov）曾是總統普亭治下首位總理，卻說連在他最糟糕的惡夢中，都未想過他的前長官會對烏克蘭發動全面戰爭。

中央社報導，2000到2004年擔任俄國總理的卡西亞諾夫在法新社訪問影片中說，他預測俄烏戰爭可能持續長達兩年，但他堅信俄羅斯有望重回民主道路。

64歲的卡西亞諾夫昔日在任內熱烈支持與西方保持密切關係，他說自己和其他許多俄羅斯同胞一樣，在事發前幾周都不相信會真的發生戰爭。直到俄國2月24日入侵烏克蘭前3天，他看到普亭召開最高領導層國安會，才明白對方不是在虛張聲勢。

卡西亞諾夫還說，覺得普亭已無法正常思考，「普亭已經昏昏然，這不是指醫學上的迷糊不清，而是政治上的昏聵糊塗。我之前認識的普亭不是這樣」。

卡西亞諾夫認為，普亭最終將被安全部門控制的「魁儡接班人」接替，但繼任者將無法長期控制國家機器，因此最終俄羅斯將舉行自由公正的選舉。他說：「我相信俄羅斯將回到重建民主國家的道路。」不過他也預估，要對俄國進行「去共產化」和「去普亭化」大約需要十年時間。

卡西亞諾夫被普亭拔官後加入俄羅斯反對派陣營，成為最直言不諱批評克里姆林宮的人士之一。他目前是在野黨人民自由黨（People's Freedom Party）的領導人。卡西亞諾夫表示，他因為這場戰爭離開俄國，現居歐洲，但拒絕透露目前所在位置。

普亭 俄羅斯 俄國

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