俄軍稱炸毀北頓內次克所有橋梁 招降烏軍：否則就陣亡

俄軍發動強烈砲火猛攻北頓內茨克，當地滿目瘡痍。（路透）

烏克蘭 官員今天說，俄軍已控制東部城市北頓內次克 七成市區，並攻擊有數百位平民避難的區域，場景如同俄軍上月針對烏克蘭東南部港市馬立波的殘酷攻勢。烏東親俄的分離主義人士宣稱，北頓內次克最後一座連外橋梁已被摧毀，當地烏克蘭守軍必須投降，否則就會陣亡。

烏克蘭政府已發出日益急迫的呼籲，要求各國提供更多武器來協助保衛北頓內次克。烏克蘭指出，北頓內次克可能是爭奪烏東頓巴斯之戰結果及這場戰爭未來走向的關鍵。

烏克蘭總統澤倫斯基 透過影片發表演說表示：「占領者的關鍵戰術目標沒有改變：他們正在北頓內茨克市推進，當地發生激烈戰鬥，我們正在捍衛這座城市的每一寸土地。」他又說，俄軍試圖在頓巴斯地區部署後備軍人。

烏克蘭方面表示，目前烏軍已經被逼出市中心，也說北頓內次克儘管遭受嚴重破壞，但仍有其他對外路線。該城所在的盧甘斯克州州長蓋戴表示，俄軍摧毀了兩座橋梁，現在正在轟炸最後一座。

蓋戴說，俄軍目前控制七成市區，「俄軍在火砲方面有明顯優勢，在一定程度上擊退了我軍。」他提到，俄軍砲火襲擊了阿佐特化工廠，數百位平民正在那裡避難。位於河對岸的利西昌斯克也遭俄軍砲火攻擊，一名六歲孩童不幸喪命。

路透表示，無法獨立證實上述說法。