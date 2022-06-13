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控烏軍砲擊市區「越過所有界限」 分離勢力向俄請援軍

編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭東部分離勢力掌控的頓內次克州過去幾天遭到烏克蘭軍隊發動大規模火箭與火砲攻擊，砲擊在13日變得特別強烈，俄羅斯力挺的分離勢力首腦宣布向莫斯科要求增援武力。（路透）
烏克蘭東部分離勢力掌控的頓內次克州過去幾天遭到烏克蘭軍隊發動大規模火箭與火砲攻擊，砲擊在13日變得特別強烈，俄羅斯力挺的分離勢力首腦宣布向莫斯科要求增援武力。（路透）

路透與俄羅斯官媒《RT》報導，烏克蘭東部分離勢力掌控的頓內次克州頓內次克市（Donetsk）市中心與住宅區，還有州內其他地點在過去幾天遭到烏克蘭軍隊發動大規模火箭與火砲攻擊，砲擊在13日變得特別強烈。俄羅斯力挺的「頓內次克人民共和國」（DPR）首腦向莫斯科要求增援武力，克里姆林宮則承諾給予支持。

RT報導，烏軍據報出動各式各樣武器瞄準DPR定為首府的頓內次克市，包括「颶風」（Uragan）與「冰雹」（Grad）多管火箭發射器，還有西方國家新近提供的北約155公厘口徑火砲，造成孩童在內的至少4人死亡，另有22人受傷，頓內次克市地方當局則在全市登記了數十起遇襲事件。

從俄媒在Telegram頻道發布的影像可見，頓內次克市一家婦產科醫院在大規模砲擊期間受損，患者與醫護人員則因獲得疏散至避難所而沒有受傷。

DPR首腦普希林（Denis Pushilin）在Telegram發布的影像講話表示，正在請求額外的「盟軍」協助對付烏軍，指控「敵人已經實際上越過所有界限，正在使用被禁止的戰爭方式」。他表示，DPR因此請求俄羅斯部署額外的軍力協助，並指達成一項諒解，「所有盟軍的必要額外武力，主要是俄羅斯，將進行部署」。

俄新社（RIA）引述克林姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的說法指出，「總體而言，保護（盧甘斯克與頓內次克）共和國是特別軍事行動的主要目標」。路透無法獨立核實俄方的說法，烏克蘭政府沒有對情勢發展做出立即反應。

頓內次克 俄羅斯 烏克蘭

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