我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

比特幣跌破2.5萬美元 經濟學家估會摔到2萬美元

「石塊從天砸下 頭部2吋傷口」北加華裔市議員 被襲擊

擔心洩健康狀況 普亭出訪連排泄物也打包帶走

編譯中心╱綜合12日電
法國媒體稱普亭出訪時，隨扈將他的糞便打包帶回俄羅斯。(路透)
法國媒體稱普亭出訪時，隨扈將他的糞便打包帶回俄羅斯。(路透)

美國福斯新聞網報導，據稱俄國總統普亭擔心自己的健康狀況被外國掌握，出訪時都會攜帶一個專門裝排泄物的行李箱，最後帶回俄國。

前美國國防情報局（DIA）情報官員柯弗勒（Rebekah Koffler）告訴福斯新聞網：「普亭擔心自己的任何健康狀況落入外國情報單位手中。他想展現他將無限期統治俄國的形象，以防止關於政權更迭的混亂發生。」

法國新聞雜誌Paris Match報導，專門保護俄國總統和高官的聯邦警衛局（Federal Guard Service）會有一名特別助理專門負責處理裝有普亭排泄物的行李箱，最後帶回俄國。撰寫該報導的兩名調查記者魯賓（Mikhail Rubin）和金特（Regis Gente）指出，這在普亭2017年5月訪問法國與2019年10月訪問沙烏地阿拉伯都曾發生。

柯弗勒解釋，普亭可能害怕有人將他的糞便作為他健康狀況不佳的證據。近來關於普亭罹患重病的消息頻傳，但俄國都否認這些說法。

事實上，過去也有類似案例。2016年，一名前蘇聯探員表示，他發現證據顯示史達林曾試圖透過分析毛澤東和其他中國高官的糞便，監視他們；英國軍事專家格拉格蒂（Tony Geraghty）則稱，在冷戰期間，在東德的英國間諜也會去翻找蘇聯軍隊的廁所馬桶。他說，因為蘇聯軍人沒有衛生紙，如廁時經常使用軍事文件或私人信件，有時候翻查可取得寶貴情資。

另據路透報導，今年2月初，法國總統馬克宏在與普亭會面前拒絕先接受俄方的新冠篩檢，主要就是擔心俄國人可能藉此分析他的DNA。

普亭 俄國 英國

上一則

俄麥當勞 換個名字重新開幕

下一則

查理王儲反遣送難民 英大臣警告：裝飾品別干政

延伸閱讀

土耳其總統厄多安：可能與普亭、澤倫斯基進行新會談

土耳其總統厄多安：可能與普亭、澤倫斯基進行新會談
瑞典智庫：全球核武數量 將出現冷戰以來首度增長

瑞典智庫：全球核武數量 將出現冷戰以來首度增長
俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價

俄總統府副首長：「中國台灣」問題不能討價還價
擔心外國掌握健康狀況 普亭出訪連排泄物也要打包帶走

擔心外國掌握健康狀況 普亭出訪連排泄物也要打包帶走

熱門新聞

威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
墨西哥庫埃納瓦卡市（Cuernavaca）7日舉行一座吊橋的修復完工典禮，當地市長等官員以及媒體等走上吊橋體驗，未料吊橋突然斷裂，導致數十人跌落3公尺高的溪谷。（截圖自推特）

墨西哥吊橋完工「秒垮」 25人慘摔溪谷包括市長

2022-06-08 02:42
梅根在英國人氣持續探底，在媒體上的報導更常是壞話居多。（路透資料照片）

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

2022-06-12 12:58
美國總統拜登，攝於10日。Getty Images

拜登：美國情資警告俄羅斯將入侵 澤倫斯基「不想聽」

2022-06-11 06:50
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

2022-06-12 10:46

超人氣

更多 >
唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？

唐山嫌犯駕車牌「7777」百萬賓士逃跑 網：背景多硬？
上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

上海女當街遭砍殺 浴血慘叫 影片瘋傳 官方封禁話題

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

拜登若不選連任 賀錦麗難接班 民主黨5人可能出馬

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌

唐山駐唱女歌手被關狗籠 輿論發酵警方速逮4嫌
回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人

回一趟英國 梅根民調受歡迎度只贏過一人