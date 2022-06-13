擔心洩健康狀況 普亭出訪連排泄物也打包帶走

法國媒體稱普亭出訪時，隨扈將他的糞便打包帶回俄羅斯。(路透)

美國福斯新聞網報導，據稱俄國 總統普亭 擔心自己的健康狀況被外國掌握，出訪時都會攜帶一個專門裝排泄物的行李箱，最後帶回俄國。

前美國國防情報局（DIA）情報官員柯弗勒（Rebekah Koffler）告訴福斯新聞網：「普亭擔心自己的任何健康狀況落入外國情報單位手中。他想展現他將無限期統治俄國的形象，以防止關於政權更迭的混亂發生。」

法國新聞雜誌Paris Match報導，專門保護俄國總統和高官的聯邦警衛局（Federal Guard Service）會有一名特別助理專門負責處理裝有普亭排泄物的行李箱，最後帶回俄國。撰寫該報導的兩名調查記者魯賓（Mikhail Rubin）和金特（Regis Gente）指出，這在普亭2017年5月訪問法國與2019年10月訪問沙烏地阿拉伯都曾發生。

柯弗勒解釋，普亭可能害怕有人將他的糞便作為他健康狀況不佳的證據。近來關於普亭罹患重病的消息頻傳，但俄國都否認這些說法。

事實上，過去也有類似案例。2016年，一名前蘇聯探員表示，他發現證據顯示史達林曾試圖透過分析毛澤東和其他中國高官的糞便，監視他們；英國 軍事專家格拉格蒂（Tony Geraghty）則稱，在冷戰期間，在東德的英國間諜也會去翻找蘇聯軍隊的廁所馬桶。他說，因為蘇聯軍人沒有衛生紙，如廁時經常使用軍事文件或私人信件，有時候翻查可取得寶貴情資。

另據路透報導，今年2月初，法國總統馬克宏在與普亭會面前拒絕先接受俄方的新冠篩檢，主要就是擔心俄國人可能藉此分析他的DNA。