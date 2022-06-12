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台灣連署WTO聲明 支持烏克蘭並關切糧食安全

中央社／華盛頓12日專電

包括台灣、美國在內共56個世貿組織（WTO）成員今天發表聯合聲明，除聲援烏克蘭外，也對烏克蘭遭到入侵帶來的糧食安全問題表達擔憂，並尋求協助烏克蘭生產與出口。

WTO部長級會議今天在瑞士日內瓦召開。台灣方面由行政院政務委員鄧振中代表出席，美國由貿易代表戴琪（Katherine Tai）與會。

包括台灣、日本、美國、德國、歐盟在內的56個WTO成員今天發表聯合聲明，聲援遭到俄羅斯軍事入侵的烏克蘭，並對烏克蘭的人員損失與苦難表示深感悲痛。俄羅斯與中國並未加入連署。

聲明指出，這場戰爭帶來毀滅性影響，包括烏克蘭的經濟與貿易，烏克蘭交通基礎設施也遭到巨大破壞，嚴重阻礙烏克蘭生產、出口與進口能力。

聲明嚴重關切這類破壞對烏克蘭和全球貿易的影響，特別是針對烏克蘭生產部分主要商品向國際市場的供應狀況，包括農產品、食品、化肥、葵花油與關鍵礦物等。各國部長也對大量關於烏克蘭遭掠奪糧食的報導深表關切，稱這些行為與WTO原則和價值觀背道而馳。

聲明強調保持開放與可預測市場以及烏克蘭貿易能力的重要性，強烈譴責針對烏克蘭生產與出口到世界所需的供應、生產與運輸手段的任何行動，包括農產品在內。聲明還強調有必要確保貿易路線暢通，特別是海路與港口不受武力威脅封鎖。

部長們指出，糧食安全影響巨大，不僅限於烏克蘭及其公民。烏克蘭是小麥、玉米、大麥與葵花油等主要農產品的最大出口國之一，也是世界糧食計劃署（World Food Programme）的主要供應國。戰爭對烏克蘭進入黑海通道受阻等帶來的影響，正嚴重危及部分世界最脆弱地區的糧食供應，可能讓數百萬人面臨糧食不安全的狀況，加劇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的嚴峻局勢。

在此情勢下，聲明除支持烏克蘭並促進其出口，也鼓勵WTO成員以能力所及方式採取同樣行動，包括促進基礎設施的使用或促進和簡化海關程序。同時也將尋求協助烏克蘭農民繼續種植，並提供人道主義援助以減輕烏克蘭民眾痛苦。

烏克蘭 WTO 俄羅斯

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