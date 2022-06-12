美官員：俄恐數周內攻下盧甘斯克

烏東盧甘斯克的利西昌斯克，一名男子10日經過一座遭空襲破壞的大樓。（路透）

華盛頓郵報報導，不願具名的美國資深國防官員表示，由於烏克蘭 守軍遭遇重大傷亡和彈藥減少，俄軍可能在數周內掌握整個烏東盧甘斯克 地區。

控制盧甘斯克，與俄軍攻下整個頓巴斯地區（由盧甘斯克和頓內次克組成）的目標仍有一段距離，但對俄軍而言仍算是個勝利。

這名美國官員表示，北頓內次克和利西昌斯克兩個尚未淪陷的盧甘斯克城市日益受到威脅，可能會在一周內失守。

北頓內次克市市長斯特約克11日說，激烈巷戰仍持續，烏軍控制該市三分之一。

美國國防官員表示，俄軍的進度整體上是漸進式的，且遭遇重大傷亡，而烏軍一直採取非常有效的「機動區域防衛」，也就是會伺機反擊收復失土，「烏軍在這方面做得非常好」。

然而，烏軍火砲落居下風。烏克蘭總統澤倫斯基 顧問阿列斯托維奇11日表示，開戰以來烏軍已有約1萬人陣亡，每天約有200至300人犧牲，他也表示俄軍死傷更多。華盛頓郵報無法立即核實這些數據。

澤倫斯基11日表示，說服俄國停止入侵行動「為時已晚」，他呼籲世界各國採取更強硬行動避免向俄國妥協。

歐盟執委會主席范德賴恩在11日突訪基輔，與澤倫斯基討論烏克蘭加入歐盟的意願。她本周將建議歐盟給予烏克蘭入會候選資格。

不過，美國與烏克蘭周末稍早罕見出現緊張局勢。拜登總統稱，美國情報官員在俄國侵烏前曾警告烏克蘭，但澤倫斯基「充耳不聞」。烏克蘭否認這項說法，表示烏方知道俄國要入侵，只是當時不確定行動規模。白宮拒絕置評。