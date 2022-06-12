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英情報：俄快用光現代化飛彈 祭出60年代老古董

中央社基輔11日綜合外電報導
英國情報單位今天公布報告指出，俄羅斯轟炸機可能發射了1960年代的重型反艦飛彈，攻擊烏克蘭陸上目標。這些飛彈原本是要裝置核子彈頭，以擊毀航空母艦。(美聯社)
英國情報單位今天公布報告指出，俄羅斯轟炸機可能發射了1960年代的重型反艦飛彈，攻擊烏克蘭陸上目標。這些飛彈原本是要裝置核子彈頭，以擊毀航空母艦。(美聯社)

英國情報單位今天公布報告指出，俄羅斯轟炸機可能發射了1960年代的重型反艦飛彈，攻擊烏克蘭陸上目標。這些飛彈原本是要裝置核子彈頭，以擊毀航空母艦。

美聯社報導，重量達5.5噸的Kh-22飛彈攜帶傳統彈頭對地攻擊，十分不精準，可能會造成嚴重的附帶損害與平民傷亡。

「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）報導，根據英國國防部，俄軍從4月開始在烏克蘭全境發射了數十枚老式Kh-22反艦飛彈。

英國國防部在每日簡報中指出，俄國可能是快要耗盡比較精準的現代化飛彈，才把這款老式飛彈拿出來使用。報告並未詳述飛彈部署在何處，烏克蘭方面也沒有立即證實，俄軍使用了這種飛彈。

烏克蘭與俄國在烏東富含煤礦與工廠的頓巴斯地區（Donbas）陷入消耗戰，雙方都使用了大量武器，令資源與庫存承受巨大壓力。

另一方面，英國情報機構指出，烏克蘭的防空系統仍足以嚇阻俄羅斯軍機在烏克蘭許多地區發動攻擊。

情報並顯示，截至6月10日，北頓內次克（Sievierodonetsk）一帶的俄軍尚未推進到市內南區。當地現正進行「激烈的街頭戰，雙方可能都傷亡慘重」。

烏克蘭 英國 國防部

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