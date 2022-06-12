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南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

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南韓作戰人員被俘 烏東親俄法院將展開審判

中央社基輔11日綜合外電報導
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）
俄媒指一名被俘的南韓作戰人員將受審。圖為被頓內次克人民共和國法院判處死刑的英國男子平納。（美聯社）

俄羅斯媒體11日引述官員說法指出，一名被俘的南韓作戰人員將在烏克蘭東部自行宣告獨立、親俄羅斯的頓內次克人民共和國接受法院審判。

國際傳真社（Interfax）引述頓內次克人民共和國（Donetsk People's Republic）官員尼柯諾洛娃（Natalia Nikonorova）說法報導，她表示：「目前正準備對一名來自南韓的僱傭兵進行審判，他是為烏克蘭武裝部隊作戰的南韓公民。」

但尼柯諾洛娃沒有透露這位作戰人員的姓名。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）也提到，一位捷克公民在烏克蘭喪命，這證實了在烏克蘭作戰的捷克志願人士出現首例傷亡的相關媒體報導。

利帕夫斯基告訴記者：「我可以確認一位捷克公民在烏克蘭頓內次克（Donetsk）地區身亡。遺體明天應該會運到哈爾科夫（Kharkiv）地區。」

在捷克當局的同意下，超過100名捷克人加入烏克蘭武裝部隊，以幫助烏克蘭抵禦俄國於2月24日發動的侵略戰爭。

另外，頓內次克人民共和國法院9日針對英國男子平納（Shaun Pinner）判處死刑，他的罪名是參與「傭兵活動，並採取行動企圖奪權、顛覆頓內茨克人民共和國的憲政秩序」。

平納的家屬已透過聲明表示：「首先，我們全家都對於所謂頓內茨克人民共和國非法審判秀的結果感到震驚和難過。」

聲明還指出：「根據日內瓦公約（Geneva Convention），夏恩（平納）應享有戰俘的所有權利，包括完全獨立的法律代表。我們真誠盼望各方緊急合作，以確保夏恩能被安全釋放或換俘。」

烏克蘭 頓內次克 南韓

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