我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登：是否訪問沙烏地阿拉伯 尚未決定

供應鏈危機影響 維修成本大增 汽車保險喊漲

拜登：美早就示警俄將侵烏克蘭 但澤倫斯基不聽

編譯莊蕙嘉／綜合11日電
烏克蘭南部城市尼古拉耶夫市府大樓3月遭俄軍飛彈空襲，至6月10日還是殘破不堪。（Getty Images）
烏克蘭南部城市尼古拉耶夫市府大樓3月遭俄軍飛彈空襲，至6月10日還是殘破不堪。（Getty Images）

美國總統拜登10日表示，美國早有情資顯示俄羅斯將對烏克蘭開戰，也早早向烏克蘭總統澤倫斯基示警，「但他不肯聽」。

拜登10日出席洛杉磯的一場募款餐會，談到俄烏戰爭時，他表示：「我知道很多人覺得我太誇大。」他在一群記者前補充：「但我知道，我們有情資支持這個說法。」

拜登說：「（俄國總統普亭）將越過邊界，毫無疑問，而澤倫斯基不想聽這個，很多人也是。我了解他們為什麼不想聽，但他最終還是做了（開戰）。」

美國總統拜登10日表示，美國早有情資顯示俄羅斯將對烏克蘭開戰。（美聯社）
美國總統拜登10日表示，美國早有情資顯示俄羅斯將對烏克蘭開戰。（美聯社）

白宮國安顧問蘇利文今年2月初接受專訪時警告，俄國恐將在數天或數周內對烏克蘭出兵。德國明鏡周刊也在2月中旬報導，美國秘勤局、中情局及國防部情資顯示，普亭已決定對烏用兵。

當時美國數度警告全球俄將對烏開戰，許多國家對此抱持懷疑，歐洲國家更批評美國過度緊張。2月24日普亭宣布對烏克蘭發起「特殊軍事行動」。

烏克蘭首都基輔政府10日表示，已對南部刻松地區發動新一波空襲，刻松在俄國開戰第八天即被占領，是烏國首座淪陷的城市。

澤倫斯基說，烏軍「正在打非常艱困的戰役」，尤其是俄軍集火攻擊的烏東地區，北頓內次克岌岌可危。他說：「烏克蘭部隊正盡一切可能阻止侵略者的攻擊。」

澤倫斯基強調：「歐洲和美國的幫助是非常、非常重要的。」他說，烏克蘭無法承受世界被其他事轉移對戰爭的注意力。

澤倫斯基的擔憂其來有自：當俄烏戰事邁向第四個月，已經變成消耗戰時，世界各國感受到的能源與糧食供給壓力與日俱增。烏克蘭原有的蘇聯時期武器差不多都打完了，加上烏東戰局吃緊，現在更是仰賴外援。

烏克蘭 澤倫斯基 拜登

上一則

德媒：德、法、義領袖 傳6月底前將聯袂訪基輔

下一則

85歲教宗膝痛延後非洲行 2件事「不尋常」傳提前退位

延伸閱讀

澤倫斯基給台灣忠告：透過外交解決方案預防台海衝突

澤倫斯基給台灣忠告：透過外交解決方案預防台海衝突
俄烏陷持久戰 烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」

俄烏陷持久戰 烏克蘭憂西方出現「戰爭疲勞症」
拜登：美國通貨膨脹「恐持續一段時間」

拜登：美國通貨膨脹「恐持續一段時間」
香格里拉視訊演講 澤倫斯基：烏克蘭是全球借鏡

香格里拉視訊演講 澤倫斯基：烏克蘭是全球借鏡

熱門新聞

威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
伊莉莎白二世女王和孫子威廉夫婦、曾孫子女們一起接受民眾的歡呼。（路透）

心結太深？威廉與凱特未打算讓兒女認識堂弟妹

2022-06-10 13:26
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
墨西哥庫埃納瓦卡市（Cuernavaca）7日舉行一座吊橋的修復完工典禮，當地市長等官員以及媒體等走上吊橋體驗，未料吊橋突然斷裂，導致數十人跌落3公尺高的溪谷。（截圖自推特）

墨西哥吊橋完工「秒垮」 25人慘摔溪谷包括市長

2022-06-08 02:42
基輔發生爆炸。(Getty Images)

爆炸震撼基輔 北頓內次克爆發巷戰

2022-06-05 10:42
一名烏克蘭軍人今年5月15日在哈爾科夫北部村莊巡邏時，持槍蹲著凝視前方。美聯社

俄烏血戰似無止境 全球都是輸家

2022-06-04 11:58

超人氣

更多 >
中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕

中國唐山惡男性騷不成群毆四女 九人遭逮捕
普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史

普渡大學創校153年首位華裔校長 45歲蔣濛寫歷史
徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛

徐佳青副委員長訪洛帶來驚喜 僑胞7月返台 隔離逐步放寛
投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工

投行男強入紐約中餐館如廁 被拒後狂毆員工
好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望

好成績難進好學校…紐約市高中錄取放榜 華生多失望