拜登：美早就示警俄將侵烏克蘭 但澤倫斯基不聽

烏克蘭南部城市尼古拉耶夫市府大樓3月遭俄軍飛彈空襲，至6月10日還是殘破不堪。（Getty Images）

美國總統拜登 10日表示，美國早有情資顯示俄羅斯將對烏克蘭 開戰，也早早向烏克蘭總統澤倫斯基 示警，「但他不肯聽」。

拜登10日出席洛杉磯的一場募款餐會，談到俄烏戰爭時，他表示：「我知道很多人覺得我太誇大。」他在一群記者前補充：「但我知道，我們有情資支持這個說法。」

拜登說：「（俄國總統普亭）將越過邊界，毫無疑問，而澤倫斯基不想聽這個，很多人也是。我了解他們為什麼不想聽，但他最終還是做了（開戰）。」

美國總統拜登10日表示，美國早有情資顯示俄羅斯將對烏克蘭開戰。（美聯社）

白宮國安顧問蘇利文今年2月初接受專訪時警告，俄國恐將在數天或數周內對烏克蘭出兵。德國明鏡周刊也在2月中旬報導，美國秘勤局、中情局及國防部情資顯示，普亭已決定對烏用兵。

當時美國數度警告全球俄將對烏開戰，許多國家對此抱持懷疑，歐洲國家更批評美國過度緊張。2月24日普亭宣布對烏克蘭發起「特殊軍事行動」。

烏克蘭首都基輔政府10日表示，已對南部刻松地區發動新一波空襲，刻松在俄國開戰第八天即被占領，是烏國首座淪陷的城市。

澤倫斯基說，烏軍「正在打非常艱困的戰役」，尤其是俄軍集火攻擊的烏東地區，北頓內次克岌岌可危。他說：「烏克蘭部隊正盡一切可能阻止侵略者的攻擊。」

澤倫斯基強調：「歐洲和美國的幫助是非常、非常重要的。」他說，烏克蘭無法承受世界被其他事轉移對戰爭的注意力。

澤倫斯基的擔憂其來有自：當俄烏戰事邁向第四個月，已經變成消耗戰時，世界各國感受到的能源與糧食供給壓力與日俱增。烏克蘭原有的蘇聯時期武器差不多都打完了，加上烏東戰局吃緊，現在更是仰賴外援。