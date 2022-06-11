戰事拉長恐讓西方「挺烏力度」減弱 澤倫斯基怒斥妥協建議
俄烏戰爭延燒逾三個半月，雙方陷入持久消耗戰。即便歐美不斷軍援烏克蘭與收容數百萬難民，且在對俄制裁方面前所未有的團結，但專家認為，俄國在入侵烏克蘭的衝擊逐漸消退後，恐利用這場曠日持久的衝突以及西方可能減弱的興趣，迫使基輔和解。
美聯社報導，烏克蘭總統澤倫斯基已對西方提出接受某種妥協的建議感到憤怒，並稱烏克蘭將決定自己的和平條件，「西方疲勞正在加劇，他們想要某種對自己有利的結果，而我們想要另一種結果。 」
義大利提出的和平方案遭駁回，法國總統馬克宏4日呼籲世界大國勿因俄國總統普亭歷史性的錯誤而羞辱俄國，應協助俄烏透過外交途徑終止戰爭的發言，更遭烏克蘭外長庫列巴痛批，發出這種呼籲只會讓法國和其他應聲的國家丟臉。
就連美國前國務卿季辛吉建議基輔應考慮在領土讓步，也遭澤倫斯基嘲諷還活在1938年。當時歐洲列強為了避戰，跟希特勒的納粹德國簽訂犧牲捷克斯洛伐克部分領土的慕尼黑協議。
基輔希望將俄軍趕出在烏東與烏南新占領的地區，並奪回2014年遭俄國併吞的克里米亞，以及過去8年親俄分離主義分子控制的頓巴斯部分地區。
烏克蘭智庫政治分析家費森科在接受美聯社專訪時表示，戰爭讓烏克蘭每月損失50億美元，「這讓基輔依賴於西方鞏固的地位」。
烏克蘭需要更先進的武器來確保勝利，以及西方持續對俄國經濟施加痛苦的決心來削弱莫斯科。不過費森科認為，俄國顯然決心拖垮西方，並以西方會厭倦且逐漸開始改變好戰言論為前提來制定戰略。
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