普亭自比沙皇收復國土 澤倫斯基嗆：俄國是Covid-22

俄羅斯總統普亭（中）9日在莫斯科參觀紀念沙皇彼得大帝350周年冥誕展覽。（路透）

俄羅斯 總統普亭 9日在一場對企業家的演說中將自己比作俄羅斯沙皇「彼得大帝」，並將自己發動烏克蘭 戰爭的行為與彼得大帝當年入侵東歐和中歐進行比較。

綜合媒體報導，普亭先是在莫斯科參觀一個紀念彼得大帝誕辰350周年的展覽，隨後在一場經濟論壇上對一群年輕企業家發表演說，表示「你會得到這樣的印象，即彼得大帝通過與瑞典作戰試圖掠奪一些東西，但他沒有從那裡拿走任何東西，他只是把原本就屬於俄羅斯的拿了回來」。

普亭還說：「當彼得大帝建立聖彼得堡並宣布其為俄羅斯首都時，歐洲沒有任何國家承認該領土屬於俄羅斯。每個人都認為那是瑞典的一部分，但斯拉夫人與芬蘭烏戈爾人從遠古時代起就一起在那裡生活」，並強調「彼得大帝做到了收復與強化國家，而這個責任看起來也落到我們身上」。

俄羅斯還宣布退出聯合國世界觀光組織（UNWTO），UNWTO今年4月以侵略烏克蘭為由暫停俄羅斯會員資格。中央社引述法新社報導，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯在國際上受到排斥，已遭全球若干組織撤銷資格，此外也面臨西方國家制裁。

另據衛報報導，澤倫斯基近日被「時代」雜誌（Times）選為2022年度最有影響力100人，他8日在慶祝晚會上通過視訊發表談話，並再次遊說尋求更多外界援助，因為「烏克蘭軍隊正在戰場上奄奄一息」。澤倫斯基將俄羅斯的入侵比作新冠病毒、稱之為「Covid-22」，並將武器和制裁描述為「疫苗」。

澤倫斯基10日宣布，他已簽署一項針對普亭及數十名俄國高官實施制裁的政令，包括資產凍結和旅行禁令。被制裁的官員包括普亭發言人培斯科夫、總理米舒斯京、外交部長拉夫洛夫和國防部長蕭依古等人。