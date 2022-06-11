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普亭自比沙皇收復國土 澤倫斯基嗆：俄國是Covid-22

編譯張君堯／綜合10日電
俄羅斯總統普亭（中）9日在莫斯科參觀紀念沙皇彼得大帝350周年冥誕展覽。（路透）
俄羅斯總統普亭（中）9日在莫斯科參觀紀念沙皇彼得大帝350周年冥誕展覽。（路透）

俄羅斯總統普亭9日在一場對企業家的演說中將自己比作俄羅斯沙皇「彼得大帝」，並將自己發動烏克蘭戰爭的行為與彼得大帝當年入侵東歐和中歐進行比較。

綜合媒體報導，普亭先是在莫斯科參觀一個紀念彼得大帝誕辰350周年的展覽，隨後在一場經濟論壇上對一群年輕企業家發表演說，表示「你會得到這樣的印象，即彼得大帝通過與瑞典作戰試圖掠奪一些東西，但他沒有從那裡拿走任何東西，他只是把原本就屬於俄羅斯的拿了回來」。

普亭還說：「當彼得大帝建立聖彼得堡並宣布其為俄羅斯首都時，歐洲沒有任何國家承認該領土屬於俄羅斯。每個人都認為那是瑞典的一部分，但斯拉夫人與芬蘭烏戈爾人從遠古時代起就一起在那裡生活」，並強調「彼得大帝做到了收復與強化國家，而這個責任看起來也落到我們身上」。

俄羅斯還宣布退出聯合國世界觀光組織（UNWTO），UNWTO今年4月以侵略烏克蘭為由暫停俄羅斯會員資格。中央社引述法新社報導，自入侵烏克蘭以來，俄羅斯在國際上受到排斥，已遭全球若干組織撤銷資格，此外也面臨西方國家制裁。

另據衛報報導，澤倫斯基近日被「時代」雜誌（Times）選為2022年度最有影響力100人，他8日在慶祝晚會上通過視訊發表談話，並再次遊說尋求更多外界援助，因為「烏克蘭軍隊正在戰場上奄奄一息」。澤倫斯基將俄羅斯的入侵比作新冠病毒、稱之為「Covid-22」，並將武器和制裁描述為「疫苗」。

澤倫斯基10日宣布，他已簽署一項針對普亭及數十名俄國高官實施制裁的政令，包括資產凍結和旅行禁令。被制裁的官員包括普亭發言人培斯科夫、總理米舒斯京、外交部長拉夫洛夫和國防部長蕭依古等人。

俄羅斯 普亭 烏克蘭

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