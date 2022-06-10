正在前線輸給俄羅斯 烏軍情副首長坦承砲彈幾乎耗盡

俄羅斯國防部新聞處5日釋出照片，可見到俄軍一輛2S7「牡丹花」（Pion）自走炮正在烏克蘭某處朝目標開火。美聯社

烏克蘭 軍事情報單位的副首長表示，烏克蘭在前線正輸給了俄羅斯 ，且現在幾乎是完全仰仗西方國家軍援的武器阻擋俄軍攻勢。

烏克蘭國防部情報總局（Main Intelligence Directorate）副首長史基比特斯基（Vadym Skibitsky）告訴衛報記者，「現在這是一場砲兵戰爭」。他說，前線現在是決定未來的地方，「而我們正在火炮方面輸掉」。

史基比特斯基聲稱，「現在一切指望（西方國家）給我們什麼」，「烏克蘭是1門大砲對上10至15門的俄羅斯大砲，我們的西方夥伴已經把他們所有的約10%給了我們」。

據史基比特斯基表示，烏克蘭一天正在消耗5千至6千發砲彈，並在談到火砲發射的彈藥時表示，「我們已經幾乎用光了我們所有的（火砲）彈藥，現在正使用155口徑（155-calibre）北約 標準砲彈」，又稱「歐洲也在提供較低口徑的砲彈，但隨著歐洲用盡，數量正變得越來越小」。

史基比特斯基強調，西方國家需要提供烏克蘭長程火箭系統以從遠處摧毀俄軍火砲。據報導，烏方預期將在6月15日於北約總部召開的烏克蘭防務聯絡小組（Ukraine Defense Contact Group）會議上索要一系列武器跟防禦設備。