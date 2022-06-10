黑海港口被封鎖 澤倫斯基：糧食出口受阻 數百萬人將挨餓

澤倫斯基警告，俄羅斯封鎖黑海港口，數以百萬計民眾可能因此挨餓。(美聯社)

烏克蘭 是全球數一數二的穀物和食物油出口國，烏克蘭在黑海的港口被俄軍封鎖，導致國際糧價飆漲甚至爆發糧食危機。烏克蘭總統澤倫斯基 警告說，數以百萬計民眾將可能因此挨餓，這讓全世界「處於可怕的糧食危機邊緣」。

路透報導，俄國 軍事入侵且占領烏克蘭沿岸大部分地區，阻礙了農產品出口並推升糧食成本。澤倫斯基表示，烏克蘭現在無法大量出口在「全球市場上起到穩定作用」的小麥、玉米、植物油和其他農產品。

澤倫斯基透過影片向美國紐約舉辦的2022年時代雜誌百大晚宴致詞，表示：「如果俄國繼續封鎖黑海，可能會有數以百萬人挨餓。」

義大利總理德拉吉對此表示，全球努力避免始於烏克蘭黑海港口的糧食危機，而基輔當局需要得到港口不會遭受攻擊以恢復糧食運輸的保證。他指出：「聯合國和土耳其的調解努力相當重要。」

烏克蘭無法大量出口農產品，恐造成全球糧食危機。圖為一名流離失所的葉門兒童。(歐新社資料照片)

聯合國日前公布報告指出，新冠疫情與氣候變遷衝擊之外，烏克蘭戰爭產生的漣漪效應推高了糧食與能源價格，讓金融危機惡化，數以百萬計人生活更加困頓。根據報告，在有數據的53個國家中，有41國約1.8億人預計今年將面臨糧食危機或更糟狀況，預計2023年全球將增加1900萬人面臨「長期營養不足」。

澤倫斯基8日表示，已在基輔會見億萬富豪投資人巴菲特之子、美國慈善家霍華德．巴菲特（Howard Buffett），並與他商討協助烏國重建的方法。霍華德．巴菲特創辦的基金會自稱為全美最大私人慈善基金會之一，優先要務是全球糧食安全、緩解衝突及公共安全。

澤倫斯基在推文中說：「我們討論了對我國有用的援助，我給他機會參與恢復敖德薩地區灌溉系統、支持我國人民，及清除地雷的計畫。 」

英媒：烏軍火砲數不到俄一成

英國獨立報9日披露一分新情資報告，指烏克蘭部隊正遭受巨大損失，因為他們和俄羅斯軍隊相比，火砲以20：1落居下風，彈藥更高達40：1。這份烏克蘭與西方國家情報官員出具的報告，披露烏軍正面對因應俄軍砲擊的巨大困難，稱烏方砲兵局限於25公里的射程，而俄軍能從12倍的距離實施打擊。

此外，戰爭開打以來，現在首度有單位憂慮擅離職守的問題。情資報告稱烏東頓巴斯地區的情勢惡化，1天多達100名士兵戰死，「嚴重打擊烏克蘭軍隊士氣」，「擅離職守的案例每周都在增加」。

同時，隨著俄軍占領烏東領土與掌控城市馬立波及赫爾松，烏克蘭政府的談判地位正因雙方在押犯人數字的巨大差異而削弱。經過一系列的換囚，烏克蘭關押的俄國士兵總數已從4月的900人跌至550人；而俄國掌握超過5600名被俘的烏克蘭官兵。