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與北約較勁 俄國在波羅的海軍演 稱有60船艦、40架飛機

編譯中心／綜合9日電

瑞典和芬蘭近期宣布申請加入北約後，俄羅斯今天在具有戰略意義的波羅的海展開海軍演習。俄羅斯國防部指出，有60艘船艦、40架飛機參演。

中央社引述法新社報導，俄羅斯國防部透過聲明指出，俄軍波羅的海艦隊的船艦將「執行防衛海上航線和艦隊基地的訓練任務」。聲明提到，有60艘船艦、40架飛機參與演習，這場軍演也在俄羅斯飛地加里寧格勒（Kaliningrad）的陸上訓練場地進行。

俄國這場海軍演習在莫斯科和北約緊張升溫之際展開。北約也正進行「波羅的海行動2022年」（Baltops 22）年度海軍演習，這項演習預定持續到6月17日。

此外，芬蘭政府今天宣布，打算修法允許在東部與俄羅斯相鄰的國界上修建圍欄。這顯示在俄國侵略烏克蘭之際，赫爾辛基有意強化對於混合性威脅的準備工事。

路透報導，芬蘭與俄接壤的國界線長達1300公里，儘管歷史上兩國多次交戰，但目前雙方被森林覆蓋的邊界地區，大多只由標誌和塑膠線標出分界。

芬蘭政府擔憂，俄國會仿效白俄羅斯，把尋求庇護者送到芬蘭邊界來施壓，因此已趕忙加強邊界安全。歐盟曾指控白俄去年底採取類似做法，讓數以百計來自中東、阿富汗與非洲的移民被困在波蘭邊界。

芬蘭有意進行的修法，包括讓接受庇護申請的地點集中， 只在特定入境點收件。現行歐盟法律規定，在進入任一成員國的所有入境點，移民都有權利要求庇護。

白俄羅斯 北約 庇護

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