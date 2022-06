隨著烏克蘭在頓巴斯的軍事地位惡化,總統澤倫斯基將俄羅斯的入侵比作新冠病毒、稱之為「Covid-22」,並將武器和制裁描述為「疫苗」。路透

隨著烏克蘭 在頓巴斯(Donbass)的軍事地位惡化,總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy)將俄羅斯的入侵比作新冠病毒、稱之為「Covid-22」,並將武器和制裁描述為「疫苗 」。

衛報報導,澤倫斯基近日被「時代」雜誌(Times)選為2022年度最有影響力100人,他8日在慶祝晚會上通過視訊發表談話,並再次遊說尋求更多外界援助,因為「烏克蘭軍隊正在戰場上奄奄一息」。

澤倫斯基指出「武器和制裁是種疫苗,用來針對俄羅斯帶來的『Covid-22』新冠病毒」(Weapons and sanctions are a vaccine against Covid-22 brought by Russia),他數小時前才表示烏東城市北頓內茨克(Severodonetsk)仍是頓巴斯的衝突中心,並強調「這個地區命運會如何將取決於這一役」。