英國國防部：俄羅斯謀求進一步施壓北頓內次克

俄烏兩軍在烏東頓巴斯地區爆發激戰，可見到北頓內次克市因砲擊而升起感激的煙塵。攝於7日。Getty Images

英國國防部在9日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出，北頓內次克 （Severodonetsk）口袋的戰鬥還在繼續，但在過去48小時內，俄羅斯 東部集群（Eastern Group of Forces, EGF）也有可能增加往伊久姆（Izium）南部推進的力道。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 9 June 2022



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英方認為，在烏克蘭軍隊妥善利用地形以減慢俄軍的推進後，俄方在伊久姆軸心的進展自4月以來一直陷於停頓。EGF在推進基輔失敗而承受非常重的傷亡後，俄方可能已設法重組，但其單位可能仍然兵員不足。

英方判斷，俄羅斯可能謀求在這個地區重振旗鼓，以便對北頓內次克施加進一步壓力，並給其推進深入頓內次克州的選項。