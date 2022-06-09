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英媒：情資報告披露 烏軍火砲與彈藥極難跟俄軍匹敵

編譯周辰陽／即時報導
Maxar Technologies提供的衛星影像顯示，烏克蘭斯拉夫揚斯克西北一處田地6日佈滿砲兵造成的彈坑。美聯社 / Maxar Technologies
Maxar Technologies提供的衛星影像顯示，烏克蘭斯拉夫揚斯克西北一處田地6日佈滿砲兵造成的彈坑。美聯社 / Maxar Technologies

英國獨立報9日披露一分描繪烏俄前線衝突慘淡畫面的新情資報告，指烏克蘭部隊正在遭受巨大損失，因為他們和俄羅斯軍隊相比，火炮以20比1落居下風，彈藥更高達40比1。

據報導，這一分烏克蘭與西方國家情報官員出具的報告披露烏軍正面對因應俄軍砲擊的巨大困難，稱烏方砲兵局限於25公里的射程，而俄軍能從12倍的距離實施打擊。

此外，自俄烏戰爭開打以來，現在首度有單位憂慮擅離職守的問題。獨立報看到的情資報告稱烏東頓巴斯地區的情勢惡化，一天多達一百名士兵戰死，正「對烏克蘭軍隊產生嚴重打擊士氣的影響以及非常真實的物質影響」，並稱「擅離職守的案例每周都在增加」。

報告指出，「很明顯，如果你們這邊擁有的武器少上數倍，你的武器以更短距離打擊敵人，你有的彈藥遠遠少於敵人，常規戰爭就不可能取得勝利」。

在此同時，隨著俄軍佔領烏東領土與鞏固被佔城市馬立波及刻松的掌控，烏克蘭政府的談判地位正因雙方在押犯人數字的巨大差異而受到削弱。據報導，經過一系列的換囚，烏克蘭關押的俄羅斯官兵總數已從4月的9百人跌至550人。相比之下，俄羅斯掌握超過5600名被俘的烏克蘭官兵，這個數字因亞速營成員在內的2500人在馬立波投降而擴大。

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