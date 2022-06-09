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阻烏入北約策無悔 梅克爾拒道歉

編譯中心／綜合8日電
德國前總理梅克爾（右）在位16年期間與俄國總統普亭（左）多次交手。（路透資料照片）
德國前總理梅克爾（右）在位16年期間與俄國總統普亭（左）多次交手。（路透資料照片）

德國前總理梅克爾7日回顧16年執政生涯，表示對於阻止烏克蘭加入北約及斡旋2015年明斯克協議「無悔無憾」，認為兩項舉措避免激怒俄國且為烏國爭取時間壯大軍力，她不會為自己的外交政策道歉。

這是梅克爾卸任後回顧施政的首次具體發言。談到俄國「殘暴」攻擊烏克蘭，梅克爾認為俄國沒有任何藉口，而且「對俄國來說大錯特錯」。

她否認在任時和其他國家刻意討好俄國總統普亭，導致今日的俄烏戰爭。梅克爾說：「我嘗試避免災難發生，就算沒能成功，這項外交政策也沒有錯，因此我也不會道歉。政策沒能成功固然令人傷心，但是我不會怪自己盡過力。」

2014年俄國併吞原屬烏克蘭的克里米亞，西方國家發起制裁。梅克爾說，當初的制裁「就我看來，力道也許可以更大一些」，但強調當時的制裁措施沒有什麼異議。

2015年梅克爾和時任法國總統歐蘭德斡旋下，德法烏俄等國於白俄羅斯簽署「明斯克協議」，為烏克蘭政府軍和烏東親俄分離勢力之間的戰火降溫。梅克爾承認協議未滿足烏克蘭的全部利益，不過她認為：「當時協議帶來冷靜時期，給烏克蘭非常充裕的時間，進步成今日模樣。」她稱如果當初沒有介入，「普亭會對烏克蘭造成更大破壞」。

她並舉俄國被踢出8大工業國（G8），以及北約為成員國設立「軍費占國內生產毛額（GDP）2%」的目標。

此外，梅克爾也強力捍衛德法2008年阻擋烏克蘭和喬治亞加入北約的決定，之後北約僅表示5至10年內考慮讓兩國成為會員國。她說，「當時的烏克蘭和我們現在見到的不一樣」，當年烏克蘭國內非常分裂，且被多個寡頭把持，「內部並不是個穩定的民主國家」。

她表示，若當時北約同意烏克蘭加入，大開綠燈的決定可能加速俄國侵略行動，而烏克蘭不一定有能力抵抗。

長年和普亭打交道的梅克爾說：「我非常確定普亭不會讓它（烏國入北約）發生。對他來說，這如同開戰宣言，雖然我未曾提過此事，但我知道他怎麼想」。

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