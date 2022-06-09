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親俄挨轟 梅克爾只是「傳承者」

本報編譯 莊蕙嘉

將「綏靖姑息」俄國的大帽子扣在德國前總理梅克爾頭上，其實忽略了從兩德分裂的西德時期到統一後的德國，歷任政府的俄國政策具有一致性。主要轉折點出現在西德社民黨籍前總理布蘭特（Willy Brandt）1969年在擔任外長時提出的「東方政策」（Ostpolitik），實現與包括東德在內的東歐國家關係正常化。

這項招致保守派嚴厲批評的政策，使西德立場出現明確改變。之後繼任的西德總理，乃至於德國統一後的總理，皆奉行「建設性合作」外交。

比起批評梅克爾討好俄國，有些人更認為前一任總理施洛德（Gerhard Schröder）埋下俄烏戰爭的導火線。施洛德和普亭私交甚篤，卸任後在多個俄國能源及天然氣公司擔任重要職位。俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）上月宣布提名施洛德加入監事會，令德國輿論譁然，施洛德隨即澄清他已拒絕提名。

2005年卸任前數周，施洛德簽署價值100億歐元的「北溪二號」天然氣管線工程案。這條管線對於供應德國天然氣相當重要，梅克爾也支持。工程完工之際卻爆發俄烏戰爭，現任德國總理蕭茲也宣布無限期暫停北溪二號計畫。

梅克爾出身東德，普亭也當過國安局駐東德的情報官，兩人都會說俄語和德語，根本不用翻譯，這使得兩人每次交頭接耳，都會引人側目。正是基於對普亭的認識，梅克爾認為同意烏克蘭加入北約勢必引起俄國動武，2008年北約峰會同樣持反對意見的法國總統沙克吉，也知道這點，不惜跟當時的美國總統布希唱反調。

德國 梅克爾 俄國

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