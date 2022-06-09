俄軍全天候狂炸北頓內茨克 烏軍恐棄守

俄烏兩軍在烏東頓巴斯地區爆發激戰期間，可見到北頓內次克市因砲擊而升起的煙塵。攝於7日。(Getty Images)

英國國防部在8日的最新烏克蘭 局勢情資簡報指出，俄羅斯 繼續設法從三個方向襲擊北頓內次克 （Severodonetsk）口袋，然而烏克蘭的守軍正在堅守，任何一方都不太可能在過去24小時內取得重要陣地。

英方表示，雖然俄羅斯正在中頓巴斯地區集中攻勢，但在其側翼一直保持採取守勢。烏克蘭軍隊近來則在西南部赫爾松（Kherson）地區的反攻取得一些成功，包括在因古列茨河（Inhulets River）東岸重獲一個據點。

不過，由於俄占區正面綿延超過500公里，俄羅斯與烏克蘭都要面對類似的挑戰，即維持著防線，同時為攻勢作戰行動挪出有能力的戰鬥單位。

英方還指出，在俄占赫爾松地區，通過引進俄羅斯盧布為法定貨幣與雇用俄籍教師引進俄方教材與語言到學校，俄羅斯正強制其行政與俄羅斯聯邦保持一致，極有可能會宣稱其占領的赫爾松為提供烏克蘭人民健全管治與生活水平的證據。

烏克蘭東部盧甘斯克州州長蓋戴表示，烏克蘭軍隊可能要被迫從東部戰略城市北頓內次克撤退。他還說，北頓內次克被俄羅斯部隊「每天24小時」不間斷轟炸，烏軍恐被迫撤出北頓內次克。

針對工業城巿北頓內次克進行的數日戰事已成這場戰爭的關鍵。俄軍專注其攻勢，盼能達成對外宣布的既定目標之一，也就是為了保護說俄語的分離主義分子而全面掌控盧甘斯克州。

蓋戴指出：「我們預期利西昌斯克（Lysychansk）和北頓內次克遭遇的砲擊和轟炸將增加很多倍，敵軍會朝北頓內次克和波帕斯納（Popasna）方向展開大規模攻勢，並試圖再次渡過北頓涅茨河（Siverskyi Donets River）建立橋頭堡，然後進一步開展攻勢。」

他提到，拿下北頓內次克，並完全切斷連通巴克馬特（Bakhmut）和利西昌斯克兩座城巿的戰略要道，是俄軍在未來幾天的重要目標。

俄羅斯2月發動侵略戰爭後，無法拿下烏克蘭首都基輔和其他地區的俄軍，目前將攻勢鎖定在由盧甘斯克州與頓內次克州組成的頓巴斯地區。

隔著河流相望的利西昌斯克和北頓內次克，是烏克蘭在盧甘斯克州仍掌控的最後區域。