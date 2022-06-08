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英國國防部：烏軍堅守北頓內茨克 在刻松發動反攻

編譯周辰陽／即時報導
俄烏兩軍在烏東頓巴斯地區爆發激戰期間，可見到北頓內茨克市因砲擊而升起的煙塵。攝於7日。Getty Images
俄烏兩軍在烏東頓巴斯地區爆發激戰期間，可見到北頓內茨克市因砲擊而升起的煙塵。攝於7日。Getty Images

英國國防部在8日的最新烏克蘭局勢情資簡報指出，俄羅斯繼續設法從三個方向襲擊北頓內茨克（Severodonetsk）口袋，然而烏克蘭的守軍正在堅守，任何一方都不太可能在過去24小時內取得重要陣地。

英方表示，雖然俄羅斯正在中頓巴斯地區集中攻勢，但在其側翼一直保持採取守勢。烏克蘭軍隊近來則在西南部刻松（Kherson）地區的反攻取得一些成功，包括在因古列茨河（Inhulets River）東岸重獲一個據點。

不過，由於俄佔區正面綿延超過500公里，俄羅斯與烏克蘭都要面對類似的挑戰，即維持著防線，同時為攻勢作戰行動挪出有能力的戰鬥單位。

英方還指出，在俄佔刻松地區，通過引進俄羅斯盧布為法定貨幣與雇用俄籍教師引進俄方教材與語言到學校，俄羅斯正強制其行政與俄羅斯聯邦保持一致，極有可能會宣稱其佔領的刻松為提供烏克蘭人民健全管治與生活水平的證據。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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