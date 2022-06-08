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俄烏激戰 烏東2大城淪死城

編譯中心／綜合7日電
住在烏克蘭東部城鎮德魯日基夫卡的八十一歲婦人艾琳娜，六日傷心的離開遭俄軍摧毀的住處。（路透）
住在烏克蘭東部城鎮德魯日基夫卡的八十一歲婦人艾琳娜，六日傷心的離開遭俄軍摧毀的住處。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基6日表示，烏軍以寡敵眾，仍堅守烏東戰略要城北頓內次克，然而雙方在當地和臨近的利西昌斯克激烈交火，已讓這兩座城市淪為「死城」。

英國廣播公司新聞網報導，俄烏兩軍在北頓內次克巷戰，砲彈如雨般落下。

澤倫斯基說，激烈交戰已讓北頓內次克和鄰近的利西昌斯克成了「死城」。

烏克蘭總統顧問指出，烏克蘭仍需要60個多管火箭發射系統才有機會擊敗俄羅斯軍隊，這...
烏克蘭總統顧問指出，烏克蘭仍需要60個多管火箭發射系統才有機會擊敗俄羅斯軍隊，這個數量比英國和美國日前承諾提供的要多。Getty Images

俄軍3月從基輔撤軍以來，集中力量鎖定烏東頓巴斯地區，近幾周來作戰行動進展緩慢。儘管俄軍人數較多，但澤倫斯基表示，烏克蘭守軍仍死守戰略要城，「很有機會」反擊。

俄軍對臨近城市利西昌斯克的砲擊也愈演愈烈。當地一名年長居民利可維茲說，一枚俄軍飛彈擊中他的公寓，使其沒入火焰中。67歲的他告訴法新社：「他們就是無止盡地射擊。」

俄軍目前已經控制盧甘斯克大部分地區以及鄰近的頓內次克半數區域。烏東的頓巴斯就是由這兩個地區組成。

俄羅斯國防部長蕭依古表示，俄軍已完全控制北頓內次克的住宅區，俄軍仍在嘗試確立對「工業區和鄰近聚落」的控制。

俄國部隊也已控制東南部港市馬立波，在烏俄衝突爆發前，馬立波是烏克蘭第二繁忙港口。

蕭依古指：「馬立波港已完成除雷作業，目前如常運作，第一批貨船已入港。」他還說，自莫斯科發動攻勢後，已有6489名烏克蘭軍人向俄軍投降。

此外，烏克蘭同日指控，占領南部赫爾松（Kherson）地區的俄軍在當地拘押了約600人，主要包括媒體記者和親基輔人士。

中央社引述法新社報導，烏克蘭總統的克里米亞（Crimea）常任代表塔切娃（Tamila Tacheva）說：「我方情資顯示，他們的關押條件很不人道，而且還會遭受虐待。」

據塔切娃的說法，部分被關押在赫爾松地區的烏克蘭人（包括平民及戰鬥人員）已被送往克里米亞監獄。

另據衛報報導，烏克蘭總統顧問阿列斯托維奇指出，烏克蘭仍需要60個多管火箭發射系統才有機會擊敗俄羅斯軍隊，這個數量比英國和美國日前承諾提供的要多。

烏克蘭海軍表示俄羅斯黑海艦隊的船隻已經撤離到距離烏克蘭海岸100多公里處。(美聯...
烏克蘭海軍表示俄羅斯黑海艦隊的船隻已經撤離到距離烏克蘭海岸100多公里處。(美聯社)

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