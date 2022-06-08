我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山地檢長博徹思遭罷免 亞裔選民：舊金山人受夠了

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

歸咎糧食危機 歐盟氣跑俄大使

編譯中心／綜合7日電

歐盟理事會主席米歇爾6日在聯合國安理會發表演說時，強烈駁斥俄羅斯聲稱西方制裁引發全球糧食危機的說法，讓俄羅斯大使涅班濟亞氣得衝出會議室，痛罵米歇爾滿口謊言。米歇爾接著嘲諷說，這名俄國外交官可能不想聽見真相。

美國Politico網站報導，米歇爾在紐約聯合國總部親自發表演說時表示：「歐盟並未對農業部門制裁，完全沒有。我們不會阻止懸掛俄羅斯國旗的船隻向開發中國家運送穀物、糧食或肥料。」

西方官員一直敦促俄國迅速開放黑海港口和航運走廊，以幫助全球主要農業生產國之一的烏克蘭運送因戰爭而滯留的數百萬噸穀物。

俄羅斯總統普亭和其他官員試圖將糧食危機加劇的罪名歸咎西方的懲罰性制裁，米歇爾斷然駁斥這些指控，將責任直接歸咎莫斯科。

米歇爾直接對俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞說：「俄羅斯聯邦大使先生，老實說，克里姆林宮正利用糧食供應作為對付開發中國家的隱形飛彈。俄羅斯發起戰爭的嚴重後果正在全球蔓延，推高糧食價格，使人們陷入貧困。俄羅斯要對這場糧食危機負起全部責任。」

米歇爾這番話，讓涅班濟亞氣沖沖地離開會議室。涅班濟亞離開後表示：「我待不下去了，因為米歇爾在這裡散布謊言」。

俄羅斯 聯合國 歐盟

上一則

北韓試射 美韓出動機海秀肌肉

下一則

俄烏激戰 烏東2大城淪死城

延伸閱讀

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議

谷愛凌將任美國2030申奧大使 又惹國籍爭議
歐盟理事會主席將糧食危機歸咎俄國 氣跑俄大使

歐盟理事會主席將糧食危機歸咎俄國 氣跑俄大使
響應白宮實現居住正義 洛縣供屋計畫 擬創新施工降單價

響應白宮實現居住正義 洛縣供屋計畫 擬創新施工降單價
俄侵烏掀國安憂慮 丹麥公投通過加入歐盟共同防務

俄侵烏掀國安憂慮 丹麥公投通過加入歐盟共同防務

熱門新聞

加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
威廉（後排左）、凱特與他們的小孩出席英女王「白金禧」慶祝活動。（美聯社）

哈利、梅根女兒留英國慶生 大伯威廉仍不願見她

2022-06-07 03:06
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

2022-06-02 22:50
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35

超人氣

更多 >
紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

紐約地鐵無故推人事件再現 男子將52歲婦「甩入」鐵軌

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝

國會暴動案 納瓦羅：被捕時遭FBI脫衣檢查、沒吃也沒喝
葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準

葉倫：美國與世界均面臨無法接受的通膨水準
遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀

遊民違規游入湖中溺斃 亞利桑納州警察束手旁觀
對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見

對付中國？美增派30多架軍機到沖繩 15年來首見