歸咎糧食危機 歐盟氣跑俄大使

歐盟 理事會主席米歇爾6日在聯合國 安理會發表演說時，強烈駁斥俄羅斯 聲稱西方制裁引發全球糧食危機的說法，讓俄羅斯大使涅班濟亞氣得衝出會議室，痛罵米歇爾滿口謊言。米歇爾接著嘲諷說，這名俄國外交官可能不想聽見真相。

美國Politico網站報導，米歇爾在紐約聯合國總部親自發表演說時表示：「歐盟並未對農業部門制裁，完全沒有。我們不會阻止懸掛俄羅斯國旗的船隻向開發中國家運送穀物、糧食或肥料。」

西方官員一直敦促俄國迅速開放黑海港口和航運走廊，以幫助全球主要農業生產國之一的烏克蘭運送因戰爭而滯留的數百萬噸穀物。

俄羅斯總統普亭和其他官員試圖將糧食危機加劇的罪名歸咎西方的懲罰性制裁，米歇爾斷然駁斥這些指控，將責任直接歸咎莫斯科。

米歇爾直接對俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞說：「俄羅斯聯邦大使先生，老實說，克里姆林宮正利用糧食供應作為對付開發中國家的隱形飛彈。俄羅斯發起戰爭的嚴重後果正在全球蔓延，推高糧食價格，使人們陷入貧困。俄羅斯要對這場糧食危機負起全部責任。」

米歇爾這番話，讓涅班濟亞氣沖沖地離開會議室。涅班濟亞離開後表示：「我待不下去了，因為米歇爾在這裡散布謊言」。