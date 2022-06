英國國防部：俄羅斯需要「突破」以控制頓內次克州

英國國防部 在7日的最新烏克蘭 局勢情資簡報認為,烏克蘭軍隊在上周末已重奪北頓內次克市(Severodonetsk)的部分區域,然而俄羅斯 軍隊可能繼續占領東部地區。俄方更廣泛的計畫可能是繼續從南北兩面切斷北頓內次克地區。

英方指出,俄羅斯5月分在南部波帕斯納亞(Popasna)軸心取得戰果,但該區域的進展在過去一周停滯不前,伊久姆(Izium)附近猛烈砲擊的報告說明俄方正準備在北方軸心進行重新努力。

英方判斷,俄羅斯幾乎肯定將需要至少在這些軸心之一取得突破,把戰術戰果轉換為作戰行動層面的成功,並朝著掌控整個頓內次克州的政治目標邁進。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/wlN06HEVws



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BiDv2cZSCv