英國國防部：俄羅斯需要「突破」以控制頓內次克州

烏克蘭軍隊一名士兵走過盧甘斯克州北頓內次克市前線附近的部分火箭殘骸。攝於2日。歐新社

英國國防部 在7日的最新烏克蘭 局勢情資簡報認為，烏克蘭軍隊在上周末已重奪北頓內次克市（Severodonetsk）的部分區域，然而俄羅斯 軍隊可能繼續占領東部地區。俄方更廣泛的計畫可能是繼續從南北兩面切斷北頓內次克地區。

英方指出，俄羅斯5月分在南部波帕斯納亞（Popasna）軸心取得戰果，但該區域的進展在過去一周停滯不前，伊久姆（Izium）附近猛烈砲擊的報告說明俄方正準備在北方軸心進行重新努力。

英方判斷，俄羅斯幾乎肯定將需要至少在這些軸心之一取得突破，把戰術戰果轉換為作戰行動層面的成功，並朝著掌控整個頓內次克州的政治目標邁進。