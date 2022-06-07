英國國防部：俄羅斯需要「突破」以控制頓內次克州
英國國防部在7日的最新烏克蘭局勢情資簡報認為，烏克蘭軍隊在上周末已重奪北頓內次克市（Severodonetsk）的部分區域，然而俄羅斯軍隊可能繼續占領東部地區。俄方更廣泛的計畫可能是繼續從南北兩面切斷北頓內次克地區。
英方指出，俄羅斯5月分在南部波帕斯納亞（Popasna）軸心取得戰果，但該區域的進展在過去一周停滯不前，伊久姆（Izium）附近猛烈砲擊的報告說明俄方正準備在北方軸心進行重新努力。
英方判斷，俄羅斯幾乎肯定將需要至少在這些軸心之一取得突破，把戰術戰果轉換為作戰行動層面的成功，並朝著掌控整個頓內次克州的政治目標邁進。
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 June 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 7, 2022
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