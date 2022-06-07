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傳俄羅斯竊烏克蘭穀物轉售 布林肯：消息可信

中央社／華盛頓6日綜合報導
據傳俄羅斯偷竊烏克蘭穀物轉手販售，同時也阻擋境內玉米出口，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稱相關報導可信。圖為烏克蘭南部尼古拉耶夫州的小麥資料照片。（路透）
據傳俄羅斯偷竊烏克蘭穀物轉手販售，同時也阻擋境內玉米出口，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稱相關報導可信。圖為烏克蘭南部尼古拉耶夫州的小麥資料照片。（路透）

據傳俄羅斯偷竊烏克蘭穀物轉手販售，同時也阻擋境內玉米出口，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天稱相關報導可信。

法新社報導，布林肯在國務院針對俄侵烏引發糧食安全問題的會議上表示：「有可靠報導指出…俄羅斯偷竊烏克蘭準備要出口的穀物，以轉手販售獲利。」

布林肯又說：「現在，俄羅斯也在囤積自己的糧食不出口。」他強調這是全球小麥和穀物價格飆漲及出現短缺的原因。

布林肯說，這場戰爭對全球糧食安全造成嚴重衝擊，因為烏克蘭是全世界的穀倉之一。

「紐約時報」今天報導，有多艘貨船已駛離俄國所控制的港口，美國官員指稱船上裝載的是「偷來的烏克蘭穀物」。

紐時報導，美國已對14個國家發出有關穀物貨船的警訊，其中多數是非洲國家，這許多國家都倚賴進口殼物，並已面臨嚴重的供應窘境。

布林肯指出，俄羅斯海軍阻撓穀物運載船駛離黑海敖德薩港，想要「勒索」全世界來支持莫斯科的戰爭。

布林肯說：「現在，俄羅斯海軍封鎖黑海，阻撓烏克蘭穀物運往原訂目的地。」

他表示：「目前約有2000萬噸的小麥卡在敖德薩港（Odessa）附近的筒倉與貨船上運不出去。由於俄羅斯實施封鎖，裝滿穀物的船隻困在敖德薩港動彈不得。」

布林肯說，這是俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的精心謀略，目的是為了強迫世界其他國家「向他屈服」，並且逼迫各國解除對俄國的制裁。

布林肯指出：「換句話說，簡而言之，這是勒索。」 

布林肯 俄羅斯 烏克蘭

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