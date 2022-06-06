俄發射飛彈再襲基輔 差點擊中核電廠 稱摧毀外國戰車

俄國5日發射飛彈攻擊基輔，現場冒出濃煙。（路透）

俄國 5日發射一連串飛彈攻擊烏克蘭 首都基輔，宣稱摧毀外國捐給烏克蘭的戰車。美聯社報導，這顯示俄國從烏克蘭北部撤軍、轉而主攻烏東之後，仍有意願和能力攻打基輔。俄國總統普亭也警告，如果西方國家供應長程火箭給烏克蘭，俄國將猛攻烏克蘭更多目標。

軍事分析家指出，俄國希望在可能扭轉戰局的外國武器抵達烏克蘭之前，占領頓巴斯地區。美國國防部上周說，美國精準武器至少要三周才能抵達烏東戰場。

俄軍飛彈5日清晨攻擊基輔鐵路設備等基礎設施。烏克蘭國營核電公司Energoatom說，一枚俄國巡弋飛彈飛往基輔途中，低空掠過基輔以南350公里處的皮夫登努克蘭斯卡核電廠，差點擊中電廠引發核災。

俄國國防部在Telegram上表示，俄國使用高精度長程空射飛彈攻擊基輔郊區，摧毀東歐國家提供的T-72戰車和一座修車廠內的數輛裝甲車。烏克蘭當局尚未證實俄國飛彈摧毀戰車。

另據西班牙「國家報」引述政府知情人士報導，西班牙將供應防空飛彈和豹型戰車（Leopard）給烏克蘭，加強軍援烏國。西班牙也會訓練烏克蘭軍隊如何使用戰車，訓練地點在拉脫維亞。西班牙軍方在北約「增強前沿駐軍」行動架構下，在拉脫維亞部署500名軍人。

據報導，西班牙國防部正就交付基輔「極短程阿斯派德」防空飛彈，做最後定案。

西班牙至今已向烏克蘭提供彈藥、個人防護裝備與輕型武器。

法國總統馬克宏（中）認為，不要羞辱俄羅斯總統普亭（右）非常重要，這樣才有利於後續俄國與烏克蘭總統澤連斯基（左）方面的談判。(Getty Images)

另一方面，法國總統馬克宏 在西方國家領袖中是和談派，他4日表示，不要羞辱俄羅斯至關重要；烏克蘭外交部長庫列巴則駁斥，表示此舉只會羞辱法國。

自從俄國入侵烏克蘭以來，馬克宏一直尋求與普亭維持對話。馬克宏的立場一再遭到若干東歐和波羅的海國家批評，認為這會破壞力促普亭走上談判桌的各種努力。