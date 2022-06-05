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英提供烏克蘭M270多管火箭系統 普亭：將轟炸新目標

編譯張君堯／即時報導
英國將向烏克蘭提供遠程火箭炮，儘管俄羅斯總統普亭5日威脅「若類似美國的武器運往基輔，他們將轟炸新的目標」。路透
英國將向烏克蘭提供遠程火箭炮，儘管俄羅斯總統普亭5日威脅「若類似美國的武器運往基輔，他們將轟炸新的目標」。路透

英國將向烏克蘭提供遠程火箭炮，儘管俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）5日威脅「若類似美國的武器運往基輔，他們將轟炸新的目標」。

衛報報導，英國將提供少量「追蹤式M270多管火箭系統」，這款武器系統可以擊中最遠達50英里（約80公里）外的目標，並希望能夠擾亂一直襲擊烏克蘭東部城市的俄羅斯砲火。

英國防大臣華勒斯（Ben Wallace）認為，運送火箭發射系統的決定是合理的，因為「隨著俄羅斯策略的改變，我們對烏克蘭的支持也必須改變」，不過此舉有可能進一步激怒克里姆林宮，在英國宣布提供武器的這一消息前，普亭告訴俄羅斯國家電視台「如果美國兌現白宮上周承諾的「海馬斯」（HIMARS）高機動性多管火箭系統的交付，俄羅斯將進一步報復」。

英國、美國和其他西方國家在俄烏戰爭開始之際，曾承諾只提供「防禦性武器」以幫助烏克蘭擊退俄羅斯的入侵，但隨著俄羅斯在該國東部和南部取得進展，西方國家也逐漸派出更多殺傷力武器。

英國並未透露將提供多少M270武器系統，但外界預期可以與美國定案的4座「海馬斯」系統的數量相匹配。據悉，烏克蘭軍隊也將在英國接受有關如何使用該系統的培訓，國防部補充說「基輔的軍隊將獲得大適量的火箭彈」。

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