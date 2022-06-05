俄飛彈再襲基輔 險擊中核電廠

俄國5日發射飛彈攻擊基輔，現場冒出濃煙。（路透）

俄國 5日發射一連串飛彈攻擊烏克蘭 首都基輔，宣稱摧毀外國捐給烏克蘭的戰車。美聯社報導，這是4月28日聯合國秘書長古特瑞斯訪問基輔以來，基輔首次受到飛彈襲擊，顯示俄國從烏克蘭北部撤軍、轉而主攻烏東之後，仍有意願和能力攻打基輔。俄國總統普亭 也警告，如果西方國家供應長程火箭給烏克蘭，俄國將猛攻烏克蘭更多目標。

軍事分析家指出，俄國希望在可能扭轉戰局的外國武器抵達烏克蘭之前，占領頓巴斯地區。美國國防部上周說，美國精準武器至少要3周才能抵達烏東戰場。

俄軍飛彈5日清晨攻擊基輔鐵路設備等基礎設施。烏克蘭國營核電公司Energoatom說，一枚俄國巡弋飛彈飛往基輔途中，低空掠過基輔以南350公里處的皮夫登努克蘭斯卡核電廠，差點擊中電廠引發核災。

俄國國防部在Telegram上表示，俄國使用高精度長程空射飛彈攻擊基輔郊區，摧毀東歐國家提供的T-72戰車和1座修車廠內的數輛裝甲車。烏克蘭當局尚未證實俄國飛彈摧毀戰車。

普亭5日接受國營媒體專訪時說，倘若美國供應長程火箭給烏克蘭，「我們將攻擊那些迄今未攻打的目標」。普亭並未透露莫斯科計畫攻擊的目標。

烏克蘭一直尋求西方國家提供「多管火箭系統」，如M270和M142海馬士多管火箭系統，以打擊俄羅斯軍隊後方的部隊和軍火庫存。美國總統拜登在基輔當局保證不會用來打擊俄羅斯境內目標後，宣布計畫提供烏克蘭海馬士多管火箭系統。

基輔市長克里契科在Telegram上說，俄國飛彈擊中基輔達尼茨基區和第尼普羅夫斯基區。爆炸發生之際，基輔空襲警報響起。