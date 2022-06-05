我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這女星堅持挺安珀 罵強尼臃腫酒鬼、綁馬尾的川普

法網／賞挪威學生鴨蛋奪第14冠 納達爾寫最老冠軍紀錄

北頓內次克被一分為二 烏克蘭稱將盡可能逼退俄軍

中央社基輔5日綜合外電報導
圖為烏東一棟遭轟炸的建築。(美聯社)
圖為烏東一棟遭轟炸的建築。(美聯社)

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天表示，在烏軍反攻後，北頓內次克（Sievierodonetsk）目前被烏克蘭和俄羅斯部隊一分為二。

蓋戴（Serhiy Gaidai）告訴烏克蘭電視台：「情勢一度相當艱困，俄羅斯人控制了這座城市的70%，但在過去兩天，他們被逼退。該市現在差不多被一分為二。」

路透無法立即查證蓋戴的說法。

另外，烏克蘭首都基輔（Kyiv）今天早上遭到飛彈襲擊，造成至少一人受傷住院，但無人死亡。官員們稱，俄羅斯的目標似乎是當地的鐵路網路。

儘管俄羅斯持續攻擊烏克蘭並造成廣泛破壞，但在莫斯科將軍事重心轉向烏國東部和南部後，最近幾周基輔相對平靜。

俄軍部隊正集中攻擊北頓內次克這座工業城市，發動開戰以來最大的地面戰之一。英國國防部今天表示，過去24小時烏軍的反擊有可能削弱俄軍先前取得的行動動力。

莫斯科稱俄軍正在這座城市取得進展。烏軍則表示，俄軍繼續在火砲支援下發動攻擊，並控制了北頓內次克東部市區。

市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）4日告訴國家電視台，當地缺乏糧食、燃料和藥品。他說：「情勢很緊張也很複雜，我們的部隊正竭盡全力將敵人趕出城。」

雙方皆聲稱戰鬥已造成巨大傷亡，軍事專家說，這場戰役可能會決定未來幾個月哪一方具備長期消耗戰的動力。

烏克蘭官員說，俄羅斯還在鄰近的頓內次克州（Donetsk）進行砲擊，造成至少8人死亡、11人受傷。俄羅斯希望攻占的頓巴斯地區（Donbas），是由頓內次克和盧甘斯克兩州構成。

在外交領域，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱不要「羞辱」莫斯科很重要，基輔斥責這一說法。

昨天刊出的採訪，馬克宏說：「我們絕不能羞辱俄羅斯，以便在戰鬥停止那一天，我們能透過外交手段建立一個出口匝道。」他還說，他「確信法國的角色是扮演一個調解力量」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上回應稱：「要求避免羞辱俄羅斯，只會羞辱法國和所有提這種要求的國家，因為俄羅斯是自取其辱。我們最好專注於如何讓俄羅斯明白自己是什麼地位。這將能帶來和平並拯救生命。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則提出一個明確訊息：「這場戰爭的可怕後果可隨時予以停止…只要莫斯科那個人簡單發出命令。」他顯然是指俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。他說：「現在還不見這樣的命令，無疑是全世界的羞辱。」

蒲亭將在國家電視台今天播出的採訪中談論這場戰爭。在昨天播出的訪談摘錄裡，他說俄羅斯防空部隊已擊落數十枚烏克蘭武器，並「像堅果那樣壓碎它們」。

烏克蘭表示其目標是盡可能在戰場上將俄軍逼退，並希望美國和英國近幾天承諾提供的先進飛彈系統能扭轉戰爭。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）就馬克宏提議調解一事表示，在烏克蘭取得所有承諾的武器、加強其陣勢並將俄軍「盡可能推回到烏克蘭邊界」之前，「進行談判沒有意義」。

烏克蘭 俄羅斯 頓內次克

上一則

幫希特勒治療嗓子問題 醫生信件曝光揭露往事

下一則

安倍：創出讓中國放棄武統台灣狀況很重要

延伸閱讀

爆炸震撼基輔 北頓內次克爆發巷戰

爆炸震撼基輔 北頓內次克爆發巷戰
馬克宏籲勿羞辱俄國 烏外長批：只會讓法國丟臉

馬克宏籲勿羞辱俄國 烏外長批：只會讓法國丟臉
馬克宏籲不辱俄以便外交手段解套戰爭 遭烏外長抨擊

馬克宏籲不辱俄以便外交手段解套戰爭 遭烏外長抨擊
俄烏戰爭100天 澤倫斯基每晚號召烏人戰鬥 提醒總統沒逃

俄烏戰爭100天 澤倫斯基每晚號召烏人戰鬥 提醒總統沒逃

熱門新聞

加拿大籍美食網紅漢森(Joel Hansen)經常分享各式美食影片。圖擷自YouTube/Joel Hansen

美食網紅嫌華人超市噁心 遭網友抗議後刪影片、道歉

2022-06-03 11:20
尼泊爾塔拉航空駕駛的飛機29日發生死亡空難，為該國十年內發生的第十起。 路透

這個全球最容易發生空難的地方 周日再度發生空難

2022-05-30 11:31
3日在倫敦聖保羅大教堂舉行的英女王伊麗莎白二世白金禧慶典活動的感恩禮拜會場。美聯社

英國女王白金禧背後 權力悄悄交接

2022-06-03 17:30
時而摀耳大叫、時而做鬼臉、時而拉著曾祖母講話，英國女王的曾孫路易王子（中）在女王登基70周年慶典活動中搶盡風頭。（路透）

扮鬼臉、挖鼻孔...路易王子「萌樣」 慶典搶風頭

2022-06-02 22:50
英國哈利王子與妻子梅根今天參加王室為女王伊麗莎白二世登基70週年舉行的感恩禮拜。美聯社

哈利和梅根現身女王白金禧儀式 民眾歡迎也有嘲諷

2022-06-03 11:22
英國女王伊麗莎白二世2日歡度登基70周年。Getty Images

女王70年 歷經14位首相和14位美國總統 唯獨沒見過他

2022-06-02 08:35

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下

農場度假遇逃犯 德州祖孫5人慘死槍下
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
費城發生槍擊案已3死11傷 槍手疑不只1人

費城發生槍擊案已3死11傷 槍手疑不只1人
中國神舟14號發射成功 載3航天員將建太空站

中國神舟14號發射成功 載3航天員將建太空站