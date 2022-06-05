北頓內次克被一分為二 烏克蘭稱將盡可能逼退俄軍

圖為烏東一棟遭轟炸的建築。(美聯社)

烏克蘭 東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天表示，在烏軍反攻後，北頓內次克 （Sievierodonetsk）目前被烏克蘭和俄羅斯 部隊一分為二。

蓋戴（Serhiy Gaidai）告訴烏克蘭電視台：「情勢一度相當艱困，俄羅斯人控制了這座城市的70%，但在過去兩天，他們被逼退。該市現在差不多被一分為二。」

路透無法立即查證蓋戴的說法。

另外，烏克蘭首都基輔（Kyiv）今天早上遭到飛彈襲擊，造成至少一人受傷住院，但無人死亡。官員們稱，俄羅斯的目標似乎是當地的鐵路網路。

儘管俄羅斯持續攻擊烏克蘭並造成廣泛破壞，但在莫斯科將軍事重心轉向烏國東部和南部後，最近幾周基輔相對平靜。

俄軍部隊正集中攻擊北頓內次克這座工業城市，發動開戰以來最大的地面戰之一。英國國防部今天表示，過去24小時烏軍的反擊有可能削弱俄軍先前取得的行動動力。

莫斯科稱俄軍正在這座城市取得進展。烏軍則表示，俄軍繼續在火砲支援下發動攻擊，並控制了北頓內次克東部市區。

市長斯特約克（Oleksandr Stryuk）4日告訴國家電視台，當地缺乏糧食、燃料和藥品。他說：「情勢很緊張也很複雜，我們的部隊正竭盡全力將敵人趕出城。」

雙方皆聲稱戰鬥已造成巨大傷亡，軍事專家說，這場戰役可能會決定未來幾個月哪一方具備長期消耗戰的動力。

烏克蘭官員說，俄羅斯還在鄰近的頓內次克州（Donetsk）進行砲擊，造成至少8人死亡、11人受傷。俄羅斯希望攻占的頓巴斯地區（Donbas），是由頓內次克和盧甘斯克兩州構成。

在外交領域，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）稱不要「羞辱」莫斯科很重要，基輔斥責這一說法。

昨天刊出的採訪，馬克宏說：「我們絕不能羞辱俄羅斯，以便在戰鬥停止那一天，我們能透過外交手段建立一個出口匝道。」他還說，他「確信法國的角色是扮演一個調解力量」。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特上回應稱：「要求避免羞辱俄羅斯，只會羞辱法國和所有提這種要求的國家，因為俄羅斯是自取其辱。我們最好專注於如何讓俄羅斯明白自己是什麼地位。這將能帶來和平並拯救生命。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則提出一個明確訊息：「這場戰爭的可怕後果可隨時予以停止…只要莫斯科那個人簡單發出命令。」他顯然是指俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）。他說：「現在還不見這樣的命令，無疑是全世界的羞辱。」

蒲亭將在國家電視台今天播出的採訪中談論這場戰爭。在昨天播出的訪談摘錄裡，他說俄羅斯防空部隊已擊落數十枚烏克蘭武器，並「像堅果那樣壓碎它們」。

烏克蘭表示其目標是盡可能在戰場上將俄軍逼退，並希望美國和英國近幾天承諾提供的先進飛彈系統能扭轉戰爭。

澤倫斯基的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）就馬克宏提議調解一事表示，在烏克蘭取得所有承諾的武器、加強其陣勢並將俄軍「盡可能推回到烏克蘭邊界」之前，「進行談判沒有意義」。