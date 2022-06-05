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爆炸震撼基輔 北頓內次克爆發巷戰

爆炸震撼基輔 北頓內次克爆發巷戰

中央社基輔5日綜合外電報導
基輔發生爆炸。(Getty Images)
基輔發生爆炸。(Getty Images)

首都基輔今天早上空襲警報響起，幾起爆炸震撼了基輔。

烏克蘭總統澤倫斯基昨天表示，烏國東部城市北頓內次克的戰鬥正在一條條的街上展開。

影片來源：YouTube France 24

在基輔和其他幾個城市的空襲警報響起後不久，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在Telegram上說：「達爾尼齊亞區（Darnytsky）和德尼普羅（Dniprovsky）地區發生了爆炸，公共服務系統逐漸無法運作。」

「目前尚未傳出因飛彈攻擊基礎設施而造成人民喪生的消息，但有1人受傷住進醫院。在受到攻擊的地方，公共服務系統仍可運作。」

此外，根據報導，在北頓內次克（Severodonetsk）所在的盧甘斯克（Luhansk）地區、鄰近的頓內次克（Donetsk）地區，和南部城市尼古拉耶夫（Mykolaiv），至少有11名平民喪生。

頓內次克一名醫護兵4日在清理槍管。(美聯社)
頓內次克一名醫護兵4日在清理槍管。(美聯社)

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天晚上在他每天例行的談話中說：「北頓內次克的巷戰仍在持續，情勢仍極其艱困。」

他表示，俄羅斯部隊重點攻擊烏東頓巴斯（Donbas）地區的城市，這些城市「不斷遭到空襲、砲火和飛彈襲擊」，但烏克蘭軍隊仍堅守陣地。

北頓內次克是目前在頓巴斯的盧甘斯克（Luhansk）地區中，烏克蘭所能掌握的最大一個城市。俄羅斯軍隊從包括基輔周遭等其他地區撤退或被擊退後，最近幾週逐步向頓巴斯推進。

俄羅斯軍隊聲稱，有一些烏克蘭部隊正從北頓內次克撤離，但當地的市長斯特魯克（Oleksandr Striuk）表示，烏軍正在為奪回該市而戰。

他在Telegram播出的訪問中說到：「我們的士兵已經完成重新部署，並建立一道防線。」

「我們目前正盡一切所能，重新建立起對這個城市的全面控制。」

頓內次克 烏克蘭 俄羅斯

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