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瑞典申入北約 美派超級戰艦力挺

編譯田思怡／綜合4日電
美國「奇爾沙治號」兩棲攻擊艦3日現身瑞典首都斯德哥爾摩港口。（美聯社）
美國「奇爾沙治號」兩棲攻擊艦3日現身瑞典首都斯德哥爾摩港口。（美聯社）

美國參謀首長聯席會議主席密利4日視察停泊在斯德哥爾摩的美國兩棲攻擊艦「奇爾沙治號」時表示，瑞典和芬蘭尋求加入北大西洋公約組織（NATO），美國決定力挺這兩個北歐國家申請加入北約。「奇爾沙治號」是歷來靠泊斯德哥爾摩的最大型美軍戰艦。

美國「奇爾沙治號」兩棲攻擊艦(the U.S.S. Kearsarge)3日現身瑞典首都斯德哥爾摩港口，即將加入北約每年例行的波羅的海海軍演習，這是有史以來在斯德哥爾摩停靠的美國最大戰艦，象徵北約將保護已正式申請加入北約的瑞典和芬蘭的承諾。

代號「Baltops 22」的北約海軍演預定在6月5日至17日舉行，將有17個北約國家參與，另外加上已正式申請加入北約的瑞典和芬蘭。

紐約時報指出，「奇爾沙治號」兩棲攻擊艦現身斯德哥爾摩港口，是俄國入侵烏克蘭已改變歐洲的最強有力象徵，這艘巨大戰艦艦身長250公尺，艦上有26架戰機和2400名美國海軍及陸戰隊員。

登上戰艦的瑞典三軍統帥比登(Micael Byden)讚嘆，「斯德哥爾摩人絕不能錯過這艘美國大戰艦來訪，這艘戰艦的戰力，比我在任何一個駐防地所能召集的戰力還強大」。

在瑞典和芬蘭宣布要加入北約的兩周後，「奇爾沙治號」兩棲攻擊艦就現身斯德哥爾摩港口，是北約對瑞典和芬蘭的承諾：如果俄羅斯總統普亭對其北歐鄰國動手，北約將提供保護。

美國參謀首長聯席會議主席密利（右）和瑞典總理安德森（左）4日視察停泊在斯德哥爾摩...
美國參謀首長聯席會議主席密利（右）和瑞典總理安德森（左）4日視察停泊在斯德哥爾摩的美國兩棲攻擊艦「奇爾沙治號」。（路透）

北約 瑞典 北大西洋公約組織

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