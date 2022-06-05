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傳俄規避制裁 祕密出口烏國小麥

編譯中心／綜合4日電
俄羅斯封鎖主要穀物出口國烏克蘭的港口，加劇非洲和中東的糧食危機。非洲聯盟主席敦促俄羅斯總統普亭將穀物釋出。圖為一艘貨船停靠在烏克蘭黑海港口敖德薩。(路透資料照片)
俄羅斯封鎖主要穀物出口國烏克蘭的港口，加劇非洲和中東的糧食危機。非洲聯盟主席敦促俄羅斯總統普亭將穀物釋出。圖為一艘貨船停靠在烏克蘭黑海港口敖德薩。(路透資料照片)

在黑海的門戶，貿易活動正如火如荼進行，貨輪與油輪從土耳其伊斯坦堡駛向俄羅斯烏克蘭港口。專家表示，俄羅斯已祕密出口烏克蘭小麥，藉以獲利。

根據專家統計，這條航道的通行船隻總數和俄烏開戰前持平，約計4萬艘。烏克蘭駐土耳其大使包德納爾（Vasyl Bodnar）表示：「俄國無恥地偷走烏克蘭的穀物，然後從克里米亞運到海外，包括到土耳其。」

土耳其在俄羅斯入侵烏克蘭後雖然立即予以譴責，但保持中立調解的立場，拒絕加入西方制裁莫斯科行列。

從10年前開始，伊席克（Yoruk Isik）就熱衷於從俯瞰博斯普魯斯海峽（Bosphorus）的自家陽台，觀察往來於黑海和地中海這條重要航道上的船隻動態。

他表示，有些貨輪在遭到俄軍封鎖的烏克蘭港口裝載小麥，像是敖德薩（Odessa）、切爾諾莫斯克（Chornomorsk）或馬立波（Mariupol）。至於目的地則是俄羅斯保有作戰基地的敘利亞，然後再駛往黎巴嫩和埃及。

伊席克也發現過一個土耳其舊船船隊，掛著權宜船旗，突然出現在俄羅斯諾沃羅西斯克（Novorossiysk）港，但「從來沒在這區域見過」，「可能與俄羅斯政府簽訂了合約」。

此外，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）8日將訪問土耳其，商討可能建立的「海上走廊」。

非洲聯盟主席、塞內加爾總統薩爾日前敦促俄羅斯總統普亭，考慮烏克蘭衝突造成糧食短缺，非洲國家所遭受的苦難，要求解封烏國糧食出口。在此同時，俄國聲稱因烏克蘭布設水雷，無法解除黑海封鎖，基輔嚴正反駁。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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