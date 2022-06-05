愛沙尼亞總理解散聯合政府 稱俄威脅下須團結

愛沙尼亞總理卡拉斯、改革黨主席3日辭退包括外長在內7名執政聯盟的「中間黨」內閣成員，並宣布解散聯合政府。中間黨曾與俄羅斯 執政黨有聯繫，卡拉斯強調在俄軍侵烏的威脅下，國會各政黨必須團結守護國家共同價值。

卡拉斯表示，改革黨將與祖國黨和社會民主黨討論組建新的聯合政府。被解職共管理部長、衛生和勞工部 長、外交部長、經濟事務和基礎設施部長、內政部長、環境部長和文化部長。愛沙尼亞中間黨被指與俄羅斯執政「統一俄羅斯」黨有聯繫，在俄軍侵烏後主動中止合作。

愛沙尼亞改革黨1日支持並以愛沙尼亞政府名義提出的幼兒園教育法案在議會投票 表決中因中間黨和反對黨保守人民黨的反對而未獲通過。另外，在中間黨和所有反對黨支持的家庭福利法案草案問題上，改革黨持不同意見，雙方陷入僵局。

卡拉斯當天在facebook發文稱，希望俄軍侵烏能讓國會所有政黨明白，毗鄰俄羅斯的愛沙尼亞要對威脅有共識，而中間黨與保守人民黨此前的表現，顯示他們「不願挺身捍衛該國獨立和憲法價值」。卡拉斯直斥中間黨「違反國家核心價值」，認為「在目前歐洲安全形勢下，已無法再與該黨合作」。

愛沙尼亞改革黨在2019年3月舉行的愛沙尼亞議會選舉中獲得34席，成為議會第一大黨，但卡拉斯未能成功組閣。中間黨主席拉塔斯於當年4月成立由中間黨、保守人民黨和祖國黨組成的聯合政府，並出任總理。2021年1月，拉塔斯因中間黨可能涉嫌腐敗辭去總理職務。隨後，卡拉斯成立由改革黨和中間黨組成的新執政聯盟，卡拉斯出任總理，14名部長職位由兩黨均分。同年3月，拉塔斯當選愛沙尼亞議會議長。