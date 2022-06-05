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愛沙尼亞總理解散聯合政府 稱俄威脅下須團結

編譯中心／綜合4日電

愛沙尼亞總理卡拉斯、改革黨主席3日辭退包括外長在內7名執政聯盟的「中間黨」內閣成員，並宣布解散聯合政府。中間黨曾與俄羅斯執政黨有聯繫，卡拉斯強調在俄軍侵烏的威脅下，國會各政黨必須團結守護國家共同價值。

卡拉斯表示，改革黨將與祖國黨和社會民主黨討論組建新的聯合政府。被解職共管理部長、衛生和勞工部長、外交部長、經濟事務和基礎設施部長、內政部長、環境部長和文化部長。愛沙尼亞中間黨被指與俄羅斯執政「統一俄羅斯」黨有聯繫，在俄軍侵烏後主動中止合作。

愛沙尼亞改革黨1日支持並以愛沙尼亞政府名義提出的幼兒園教育法案在議會投票表決中因中間黨和反對黨保守人民黨的反對而未獲通過。另外，在中間黨和所有反對黨支持的家庭福利法案草案問題上，改革黨持不同意見，雙方陷入僵局。

卡拉斯當天在facebook發文稱，希望俄軍侵烏能讓國會所有政黨明白，毗鄰俄羅斯的愛沙尼亞要對威脅有共識，而中間黨與保守人民黨此前的表現，顯示他們「不願挺身捍衛該國獨立和憲法價值」。卡拉斯直斥中間黨「違反國家核心價值」，認為「在目前歐洲安全形勢下，已無法再與該黨合作」。

愛沙尼亞改革黨在2019年3月舉行的愛沙尼亞議會選舉中獲得34席，成為議會第一大黨，但卡拉斯未能成功組閣。中間黨主席拉塔斯於當年4月成立由中間黨、保守人民黨和祖國黨組成的聯合政府，並出任總理。2021年1月，拉塔斯因中間黨可能涉嫌腐敗辭去總理職務。隨後，卡拉斯成立由改革黨和中間黨組成的新執政聯盟，卡拉斯出任總理，14名部長職位由兩黨均分。同年3月，拉塔斯當選愛沙尼亞議會議長。

俄羅斯 勞工部 投票

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