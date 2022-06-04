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俄侵烏百日 軍事大國形象崩毀

本報編譯莊蕙嘉
遭俄軍砲擊身亡的烏克蘭陸軍上校馬克哈契克，親友三日出席葬禮；類似場景在過去100天一再出現。（美聯社）
遭俄軍砲擊身亡的烏克蘭陸軍上校馬克哈契克，親友三日出席葬禮；類似場景在過去100天一再出現。（美聯社）

俄羅斯對烏克蘭發起特殊軍事行動，迄三日屆滿100天。俄國總統普亭投注大量資源強化軍力，原打算速戰速決打敗烏克蘭，軍隊表現卻跌破專家眼鏡，更令俄國與美國並駕其驅的軍事大國形象崩毀，正是「開戰嚇死人，戰力笑死人」的寫照。

新聞周刊報導，美國西北大學政治學教授雷諾指出，普亭原本的計畫是「發動一場消滅戰，在48至72小時內擊垮烏克蘭政府，殺死或逮捕其領導階層，並扶植聽命於莫斯科當局的傀儡政府」。

掌權20多年來，普亭投注大筆預算及資源於國防事務，俄國軍隊被視為全球最大及最現代化的國家之一。結果開戰後原形畢露，見不到任何先進科技的蛛絲馬跡。

相形之下，烏克蘭軍隊的表現出乎意料的強，加上西方國家支援武器和軍費，不但擋住俄軍攻擊，甚至偶有勝利戰役。

俄國擁有世界規模最大的空軍部隊之一。根據「全球飛行」網站今年初發表的「2022年世界空軍名錄」，俄國有1,151架戰機，烏克蘭僅98架。然而開戰至今，俄國空軍始終未能取得制空優勢，反而折損多架戰機於烏軍的防空武器之下。

軍事新聞網站「特戰部隊報導」總編輯史朋茲指出，零件短缺可能是影響俄國在空中發揮戰力的因素之一。此外，俄國高度依賴沒有導引能力的炸彈及火箭砲等，也是俄國缺乏導彈的一項證據。

造價7.5億美元的俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」遭烏克蘭反艦飛彈擊沉，更是顏面無光。

比起空軍和海軍，俄國地面算是表現較佳，但在首都基輔近郊也遭遇久攻不下的狀況，之後重新部署，調派部隊前往烏東。

史朋茲說：「目前俄軍的攻擊模式是先在烏克蘭目標地點集結部隊，再施以密集砲擊，之後占領目標物」。

雷諾則說，當前的俄軍看起來比開戰前還弱，且烏軍正慢慢的摧毀俄國陸軍，「俄國有可能再發動更多攻勢，但我懷疑」。

俄國 烏克蘭 普亭

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