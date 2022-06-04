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英國國防部：俄軍結合空襲與砲擊 將壓倒性火力派上場

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯支持的「頓內茨克人民共和國」民兵砲兵在烏東頓內茨克州艾維德維卡（Avdiivka）附近前線發射2A36風信子-B（2A36 Giatsint-B）152公厘牽引野戰砲，攝於2日。歐新社
俄羅斯支持的「頓內茨克人民共和國」民兵砲兵在烏東頓內茨克州艾維德維卡（Avdiivka）附近前線發射2A36風信子-B（2A36 Giatsint-B）152公厘牽引野戰砲，攝於2日。歐新社

英國國防部在4日的最新烏克蘭局勢情資簡報認為，俄羅斯在烏東頓巴斯有爭議地區上方的空中活動仍然很多，戰機同時利用導引與非導引彈藥進行打擊。

英方指出，俄羅斯未能在衝突開頭幾天壓制或摧毀烏克蘭的戰略防空系統，限制其為地面機動部隊提供戰術空中支援的能力，導致推進基輔的失敗，其後的空中活動大致僅限於利用空射與地（水）面發射巡弋飛彈進行縱深打擊，以干擾烏方增援與補給的運動。

英方認為，單單這類打擊未能對衝突產生有意義的影響，俄方的精確導引飛彈存量也有可能因此已經大幅消耗。但隨著作戰行動焦點轉向頓巴斯，俄羅斯已能加大運用戰術空軍支援其緩慢推進，結合空襲與聚集砲兵火力，將其壓倒性火力派上場。

英方判斷，結合使用空中與火砲打擊一直是俄羅斯最近在該地區取得戰術成功的一個關鍵因素，但增加使用非導引彈藥導致頓巴斯地區住民地的廣泛破壞，並幾乎肯定造成嚴重的附帶損害和平民死傷。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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