歐洲「援烏疲勞」、美國另有盤算 抗俄團結面臨考驗

俄羅斯正在烏克蘭東部以密集炮火強行推進，被指不惜以消耗戰對付烏克蘭，圖為盧甘斯克州魯比日內鎮一個住宅區1日被轟炸到滿地殘磚碎屑，男子只能扶著單車走過。（路透）

俄羅斯 入侵烏克蘭邁入第100天，西方國家其間向烏提供大量軍備，並對俄大規模實施制裁，但同時使物價飆升，衝擊全球糧食和能源供應，令歐美不得不應對內政問題。英國「金融時報」分析，西方逐漸出現「援烏疲勞」心態，加上對於如何引導俄烏衝突結束存在分歧，在抗俄團結上面臨考驗。

英國金融時報報導，西方對於如何使俄烏停火有不同考慮。法國、德國、義大利等傳統歐洲大國，擔心俄烏變持久戰或僵局，加劇各國自身經濟的損害。這些國家也覺得沒法擺脫強鄰俄羅斯，也無法永遠孤立；法國總統馬克宏4月底順利連任後就宣布，東歐未來的和平絕不包括對俄國 不必要羞辱，甚至不排除在土地上對俄讓步。

然而，有被前蘇聯支配經驗如愛沙尼亞、波蘭等中、東歐國家的觀點都是應擊敗俄國，甚至連與普亭 對話都不必。

另據紐約時報報導，「紐約時報」分析，法、義等歐洲大國建議烏克蘭應利用西方軍援重武器的效益當籌碼促成停火，進而透過談判讓俄軍收兵。美國也有自己的盤算，著重如何讓普亭吞下「戰略性失敗」，確保削弱俄羅斯國力，讓普亭無法再發動類似攻擊，並試圖讓一些搖擺於西方和俄羅斯之間的國家，徹底靠向美國。

不過，基輔當局認為只有在戰場上徹底取勝、奪回全部失地，才能讓俄國認真談判。但歐洲一些官員與軍事專家都認為這不是烏克蘭能力所能及。除武器裝備還不如俄軍，烏軍也不大可能對俄軍取得3：1的兵力優勢；戰略上一般認為發起攻勢的一方需具備如此優勢才能遂行目的。

歐美對俄國大規模實施制裁，引發物價飆升民眾叫苦。圖為一名顧客在馬德里的市場購買蔬菜。（美聯社）

另一方面，西方國家針對俄國制裁措施，也出現歧異。早先支持五波制裁方案的匈牙利不願對俄羅斯石油實施禁運，幾經波折後歐盟才通過折衷版「禁海運但不禁管路俄油」，歐洲各國也沒法對俄國天然氣說停就停；土耳其更對芬蘭、瑞典申請加入北約擺出刁難姿態。