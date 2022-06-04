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基輔戰爭陰影下重建 烏克蘭盼不被世人遺忘

編譯中心／綜合3日電

雖然硝煙已遠，但除了街上常見到持槍的軍人，基輔人每晚仍會聽到空襲警報，幾天前，當局在一晚之內施放3次警報。儘管如此，首都畢竟已不受俄軍地面火砲的威脅，宵禁延後到深夜11點才開始，也不像2、3月那樣常有從郊區傳來的爆炸聲。

基輔一帶的重建工作在俄軍撤離之後逐漸展開。在從布查通往市區途中的伊爾平（Irpin）路段，工程人員正在修建一座烏方為防止俄軍通過而主動炸毀的橋梁，車輛得循橋下臨時開闢的便道通行。在被摧毀的加油站，也有工人忙於清理整頓。

不過，烏克蘭不敢確定首都已完全脫離危險。俄文媒體Meduza近日引述俄國官方消息人士說，俄國總統普亭（Vladimir Putin）對基輔並未死心，一旦烏東頓巴斯（Donbas）戰役結束，可能再次下令對基輔發動攻擊。

中央社報導，即使威脅尚未重演，戰爭到目前已經使得無數的烏克蘭民眾生活大受衝擊。曾是空服員、年約30幾歲的賽爾西說，這可能讓烏克蘭人長年仇視俄羅斯。「我認為15到35歲這一代，會像我們一樣痛恨俄羅斯人，憎惡與俄羅斯有關的一切，甚至是語言。很多烏克蘭人本來是說俄語的，但現在我們只想用烏克蘭語。」

俄羅斯入侵為烏克蘭造成嚴重的人命傷亡與破壞，但賽爾西從未想過要設法出國，他沒有作戰經驗，但想參與抗敵，也想早日重返就業，協助重建國家經濟。「我們想住在這裡，這是我們的國家。我們在這裡成長，也希望在這裡養育自己的孩子。」

賽爾西（Serhii）說，由於目前戰事集中在烏東與烏南，加上俄羅斯的飛彈也不再頻繁來襲，基輔市民逐漸回歸正常生活。他說：「我們嘗試工作，買咖啡，到超級市場買些食物，以振興經濟。」

被問到國際社會可以如何幫助烏克蘭，賽爾西說，希望西方國家持續提供武器，他也呼籲國際社會勿因戰事持久，而遺忘俄烏衝突仍是現在進行式。美國有線電視新聞網（CNN）在烏克蘭入侵滿100天推出的報導說，普亭可能會拖延戰事，讓國際社會逐漸遺忘這場戰爭，讓俄國得以保有已經強占的烏克蘭1/5領土。

擔任社工的32歲的歐莎娜（Oksana）身在恢復平靜的首都，心繫烏克蘭東部俄軍占領區的家人，「我有父母和鄰居留在被俄軍占領和破壞的地區，他們需要幫忙，但我不知道該怎麼辦。」歐莎娜希望國際社會持續傳遞有關烏克蘭局勢的消息，同時，她有信心烏克蘭人會保持堅強，「在情況允許的地方，我們會重新站起來，例如在基輔，我們會做到的」。

烏克蘭 俄羅斯 俄國

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