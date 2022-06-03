俄烏戰爭百日 澤倫斯基天天演說號召戰鬥 提醒總統沒逃

俄烏戰爭邁入第100天，烏克蘭總統澤倫斯基也向全世界足足發表了上百場演講，不斷提醒世人：他沒有逃亡，烏克蘭也確實倖存下來。(美聯社)

俄烏戰爭3日邁入第100天；正如烏克蘭 總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskyy)所說，100天前俄羅斯 入侵時，各國領袖都力勸他逃亡，沒人料到烏克蘭迄今仍屹立不搖。但澤倫斯基從那天起，每晚都在社群媒體發布影片號召烏克蘭人參加戰鬥，迄今足足累積了100次。他時刻都在提醒世人：他沒有逃亡，烏克蘭也確實倖存下來。

當俄烏戰爭4月打到第50天時，澤倫斯基在他的深夜影片講話中說：「他們不認識我們，不曉得烏克蘭人有多勇敢，我們多麼珍視自由。」美聯社分析指出，澤倫斯基那時說的有可能其實是他自己；沒人想過，一個從藝人一躍成為總統的44歲男子，竟能一肩扛起烏克蘭保家衛國的大任，正面迎擊俄羅斯大舉入侵。

澤倫斯基帶領烏克蘭出人意料地頑強抵抗，他的回應不但強大，而且向世人公開。當澤倫斯基直視鏡頭時，他受過演員訓練的聲音可以舒緩、深沉，甚至近似耳語；但在譴責俄羅斯暴行、堅稱戰犯必將受到嚴懲時，頓時義憤填膺。

簡單T恤 表明沒離開過戰場

打從戰爭伊始，他穿的就是各種深淺不一的軍綠色，最常穿一件簡單T恤；留給世人的印象非常明確：「我剛從戰鬥中返回，並即將重返戰場。」

作為一位孜孜不倦且技巧高超的溝通者，澤倫斯基透過影片，與聯合國、英國、美國和世界各地20幾個其他國家議會交流，甚至還在坎城影展和美國葛萊美獎典禮上發表演說。他還接受記者採訪、在基輔地鐵裡安全地舉行了記者會。

金句連發 激勵士氣痛罵普亭

但他最喜歡的，還是自己每晚透過影片向同胞報告最新戰況並激勵士氣。那些影片常以熱情洋溢的問候開始，稱烏克蘭人為「勇敢國家的自由人民」或「我們偉大國家不屈不撓的人民」，最後也總以「榮耀歸於烏克蘭」作結。他向人民講述自己白天和哪些世界領袖交談，以及他如何努力讓這些領袖提供更多更好的武器、對俄羅斯實施更嚴厲的制裁。

他還試圖向俄羅斯觀眾喊話，例如4月1日那天，他從烏克蘭語轉為俄語，敦促俄羅斯人讓他們的兒子遠離戰爭。「我們這裡不需要新的戰死者，」他說：「照顧好你們的孩子，別讓他們成為壞人，別把他們送入軍隊。盡你所能地讓他們活著。留在家裡。」

俄羅斯總統普亭為俄羅斯入侵辯稱，他要把烏克蘭從澤倫斯基政府的「吸毒者和新納粹分子」手中拯救出來。對於澤倫斯基呼籲兩人對話，普亭置之不理。

早在2019年6月，澤倫斯基當選總統不久，有人問普亭，為何不祝賀這位烏克蘭新領導人；普亭當時的回應顯然看不起這位演員出身的總統。普亭說：「扮演某人是一回事，成為某人又是另一回事。重要的是要有承擔責任的勇氣和品格，他還沒有展現出這樣的性格。」

過去這100個晚上，澤倫斯基已向烏克蘭人、向全世界展示了這樣的性格。普亭一定也看到了。