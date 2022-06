英國國防部：俄侵烏百日 可能兩周內掌握全盧甘斯克州

英國國防部 在3日的最新烏克蘭 局勢情資簡報提醒,今天標誌著俄羅斯 入侵烏克蘭以來的第100天。

俄軍未能實現奪取基輔和烏克蘭政府中心的原始目標,烏方堅決抵抗及無法在一開始的24小時確保霍斯托梅爾機場(Hostomel Airport),導致俄方進攻行動被擊退。英方指出,隨著最初計畫由於錯誤規劃假定跟拙劣戰術執行而失敗,俄羅斯調整作戰行動意圖以專注於頓巴斯地區,現在正於此地取得戰術成功,並已經形成與維持氣勢,目前似乎掌握針對烏軍反抗的主動權。

英方判斷,俄羅斯控制超過9成的盧甘斯克州,有可能在接下來2周內達成全盤掌控。俄羅斯以巨大的資源成本、並通過集中部隊與火力至整體戰役的單一部分,取得這些近來的戰術成功,但沒能在其他前線或軸心形成機動或運動,這些地方全都已經轉型防禦。

英方指出,對照俄羅斯的原始計畫,戰略目標均未實現。對俄方來說,若要達到任何形式的成功,將需要繼續大量投注人力與設備,並且有可能耗費可觀的進一步時間。

