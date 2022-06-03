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英國國防部：俄侵烏百日 可能兩周內掌握全盧甘斯克州

編譯周辰陽／即時報導
親俄部隊的士兵乘坐步兵戰鬥車行經烏克蘭盧甘斯克州的波帕斯納亞鎮，攝於2日。路透
親俄部隊的士兵乘坐步兵戰鬥車行經烏克蘭盧甘斯克州的波帕斯納亞鎮，攝於2日。路透

英國國防部在3日的最新烏克蘭局勢情資簡報提醒，今天標誌著俄羅斯入侵烏克蘭以來的第100天。

俄軍未能實現奪取基輔和烏克蘭政府中心的原始目標，烏方堅決抵抗及無法在一開始的24小時確保霍斯托梅爾機場（Hostomel Airport），導致俄方進攻行動被擊退。英方指出，隨著最初計畫由於錯誤規劃假定跟拙劣戰術執行而失敗，俄羅斯調整作戰行動意圖以專注於頓巴斯地區，現在正於此地取得戰術成功，並已經形成與維持氣勢，目前似乎掌握針對烏軍反抗的主動權。

英方判斷，俄羅斯控制超過9成的盧甘斯克州，有可能在接下來2周內達成全盤掌控。俄羅斯以巨大的資源成本、並通過集中部隊與火力至整體戰役的單一部分，取得這些近來的戰術成功，但沒能在其他前線或軸心形成機動或運動，這些地方全都已經轉型防禦。

英方指出，對照俄羅斯的原始計畫，戰略目標均未實現。對俄方來說，若要達到任何形式的成功，將需要繼續大量投注人力與設備，並且有可能耗費可觀的進一步時間。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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