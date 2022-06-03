英國國防部：俄侵烏百日 可能兩周內掌握全盧甘斯克州
英國國防部在3日的最新烏克蘭局勢情資簡報提醒，今天標誌著俄羅斯入侵烏克蘭以來的第100天。
俄軍未能實現奪取基輔和烏克蘭政府中心的原始目標，烏方堅決抵抗及無法在一開始的24小時確保霍斯托梅爾機場（Hostomel Airport），導致俄方進攻行動被擊退。英方指出，隨著最初計畫由於錯誤規劃假定跟拙劣戰術執行而失敗，俄羅斯調整作戰行動意圖以專注於頓巴斯地區，現在正於此地取得戰術成功，並已經形成與維持氣勢，目前似乎掌握針對烏軍反抗的主動權。
英方判斷，俄羅斯控制超過9成的盧甘斯克州，有可能在接下來2周內達成全盤掌控。俄羅斯以巨大的資源成本、並通過集中部隊與火力至整體戰役的單一部分，取得這些近來的戰術成功，但沒能在其他前線或軸心形成機動或運動，這些地方全都已經轉型防禦。
英方指出，對照俄羅斯的原始計畫，戰略目標均未實現。對俄方來說，若要達到任何形式的成功，將需要繼續大量投注人力與設備，並且有可能耗費可觀的進一步時間。
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 June 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2022
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