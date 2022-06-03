烏東戰況失利 「每天數百人傷亡」烏克蘭派民兵上前線

北頓內次克激戰後，一名男子走在嚴重受損的建築物和汽車旁邊。(美聯社)

紐約時報報導，烏克蘭 部隊雖然在戰爭初期成功阻止俄羅斯 攻下首都基輔，但在烏東戰場上難擋俄軍砲火，每天傷亡達數百人，被迫派出缺乏經驗和訓練的志願軍上前線，且火砲逐漸損耗，亟需西方援助重武器扭轉頹勢。

紐時指出，國際間許多報導稱俄軍戰果欠佳傷亡慘重，其實烏軍也很慘。烏東頓巴斯地區的烏軍傷亡慘重，漸從頓巴斯一些長年控制的地區撤退。一名受傷的烏軍中士剛察倫科說，俄軍砲火猛烈，「一聽到砲彈呼嘯聲，我們就臥倒戰壕內，到處是爆炸，讓人只想趴更低。彈片不斷從頭上飛過，像蒼蠅一樣多」。

俄軍繼續在北頓內次克的巷戰裡推進；當地官員表示，俄軍已控制全市七成，市內人口已從戰前的10萬剩下僅約1萬2000人。北頓內次克是烏東重鎮之一，也是烏軍在盧甘斯克州僅存的要城。由於附近的北頓內次河橋梁不是被毀就是遭俄軍火力籠罩，烏軍補給線危急，有遭俄軍包圍之虞。

一名烏克蘭軍人5月30日在烏東頓巴斯地區的利斯坎斯科站崗。烏軍在頓巴斯傷亡慘重，被迫派出訓練不足的志願軍上前線。（Getty Images）

烏方官員直言烏軍處境不樂觀，西方武器越快到位就越能轉危為安。烏克蘭總統澤倫斯基接受Newsmax訪問時透露，目前烏東戰況是烏軍每天陣亡60到100人，並約500人受傷。為彌補前線缺口，烏軍只好把民防部隊「國土防衛軍」中稍有訓練的人送到前線。

不少人當初加入國土防衛軍時，以為只是防守老家附近，這些人包括教師、程式設計師、計程車司機等，大多沒作戰經驗，如今卻發現被派往戰況激烈的烏東，有些志願軍是送抵前線後才開始受訓，顯示前線兵力缺口不小。

此外，俄羅斯國防部 今天表示，在過去一個月內已設法阻止外國「僱傭兵」抵達烏克蘭援助烏軍，其中「數以百計」已經被俄軍殲滅。

俄羅斯國防部聲明指出，「有數以百計外國僱傭兵，抵達烏克蘭受訓不久就遭到俄軍長程精準武器殲滅」「大部分僱傭兵因為訓練水準低落且缺乏實戰經驗，已在戰區遭到殲滅。」

俄軍表示，5月初以來，新加入的僱傭兵「幾乎乾涸」，估計目前在烏克蘭境內的僱傭兵總數「從6600人近乎砍半至大約3500人」。