美最新情資曝 普亭罹「晚期癌症」4月間治療後露面

俄羅斯總統普亭(左)與國防部長蕭依古5月25日以探望負傷士兵的名義現身醫院。(美聯社)

俄羅斯 總統普亭 健康問題引發外界揣測，新聞周刊2日報導，根據一份美國情報單位5月底剛完成的情勢評估報告，普亭因晚期癌症於4月間接受治療後，已經恢復並公開亮相；他3月間則經歷了一場暗殺風波。

報導指出，來自美國不同情報機關的三名高層主管指出，普亭對於繼續掌權出現偏執妄想，狀況似乎日趨嚴重，俄烏戰爭接下來將如何發展，充滿變數，但爆發核子戰爭的機率已經降低。

一名對機密報告有直接取閱權的高層情報主管說：「普亭依舊穩抓權力，只是不再絕對。」

官員指出，普亭與外界隔絕，使得美國情報圈很難精準評估普亭的現況與健康問題。國防情報局官員受訪時說，普亭只與極少數外國元首會面，外界透過面對面接觸獲得內幕線索的機會遭到切斷。

今年2月7日，普亭隔著長桌會晤法國總統馬克宏，大約兩周後下令對烏克蘭 出兵。這場長桌會議後來被情報界拿來做為普亭健康狀況是否惡化的評估基準。國家情報總監辦公室官員指出：「我們注意到普亭在這場會晤中沒有握手，也沒有親切擁抱。」

4月21日，普亭與俄羅斯國防部長蕭依古開會時則使用小桌，普亭在這場會議照片中無精打采，右手抓著桌子，之後關於他罹患帕金森氏症的流言四起。

5月9日，普亭在俄羅斯「勝利日」亮相時顯得浮腫，腳步不穩，演說中並未宣布在烏克蘭取得勝利。美國情報單位綜合研判，普亭狀況其實比先前評估還更嚴重，體力疲憊不堪，俄軍在烏克蘭同樣陷入膠著。

此外，新聞周刊報導，這份機密文件證實，克里姆林宮維安人員查獲一件俄羅斯內部針對普亭展開的刺殺計畫。國防情報局官員受訪時說：「曾經權傾一時的人物，現在卻流露出為未來而掙扎的模樣，尤其是對他個人的未來。」

德國前總理梅克爾支持烏克蘭。資料照片。（路透）

另一方面，德國前總理梅克爾因16年總理任期期間設法結交普亭而受到批評，特別是同意建設北溪2號天然氣管線。梅克爾1日發表今年第一次公開演講，公開聲援烏克蘭，打破自俄侵烏以來保持的沉默。

BBC與路透報導，梅克爾在柏林的一場活動表示，自己不會在一旁提供建議，但她支持德國政府、歐盟、美國、北約與其他國家旨在尋求「結束這場野蠻戰爭」的工作。梅克爾告訴聽眾，「我聲援受到俄羅斯攻擊與侵略的烏克蘭，並支持其自我防衛的權利」。